THY'den 6 yeni uçuş noktası! İşte rotaya eklenen yeni şehirler

Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. Yeni uçuş destinasyonlarını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar...

THY'den 6 yeni uçuş noktası! İşte rotaya eklenen yeni şehirler
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin 2026 yılı uçuş ağı stratejisine ilişkin paylaşım yaptı. 2026 yılı portföyüne 6 yeni stratejik noktayı ekleneceği kaydedildi.

Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan’ın başkenti Erivan başta olmak üzere Temeşvar (Romanya), Monrovia (Liberya), Bissau (Gine-Bissau), Çengdu (Çin), Urumçi (Çin) şehirlerine sefer başlatılacağını duyurdu.

THY'den 6 yeni uçuş noktası! İşte rotaya eklenen yeni şehirler



'UNVANIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

Bilal Ekşi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2026'da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Erivan, Ermenistan, Temeşvar, Romanya, Monrovia, Liberya, Bissau, Gine-Bissau,Çengdu, Çin, Urumçi, ÇinDünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz."

#Ekonomi
