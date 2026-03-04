Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Google'dan uçakta kaybolan bagajı bulmanızı sağlayacak özellik: THY ve AJet de destekliyor

Android telefonlara gelen yeni güncellemeyle beraber, uçaktan indikten sonra kaybolan valizlerinizin nerede olduğunu bulmak artık çok daha kolay hale geliyor.

Teknoloji devi Google, salı günü Pixel Drop adlı mart yazılım güncellemesinin yanında ekosistemi için yeni özellikler duyurdu. Yenilikler arasında en çok dikkat çekeni ise kayıp valizleri bulmaya yönelik geliştirilen pratik çözüm oldu. Kullanıcılar, Find Hub uyumlu bir takip cihazını bagajlarına ekledikleri takdirde valizin konumunu doğrudan havayolu şirketleriyle paylaşabilecek.

Google'dan uçakta kaybolan bagajı bulmanızı sağlayacak özellik: THY ve AJet de destekliyor

FİND HUB ÜZERİNDEN GÜVENLİ URL OLUŞTURULABİLECEK

Sistemin işleyişi oldukça basit bir temele dayanıyor. İlk olarak Find Hub uygulamasına giriyorsunuz ve kaybolan eşyanızı seçip "Eşya Konumunu Paylaş" seçeneğine dokunarak güvenli ve benzersiz link oluşturuyorsunuz. Bunu da havayolu şirketinin mobil uygulamasına veya web sitesine yapıştırarak bagajın hareketlerini anbean izleyebiliyorsunuz.

'dan yapılan açıklamaya göre, paylaşılan konum linki 7 gün geçtikten sonra otomatik olarak geçerliliğini yitiriyor. Ayrıca telefonunuz valizin yeniden yanınızda olduğunu algıladığı an paylaşım özelliği tamamen devre dışı kalıyor.

Google'dan uçakta kaybolan bagajı bulmanızı sağlayacak özellik: THY ve AJet de destekliyor

TÜRK HAVA YOLLARI VE AJET DE LİSTEDE YER ALIYOR

Şu an itibarıyla aralarında , AJet, Air India, China Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Airlines, Saudia Airlines ile Scandinavian Airlines gibi şirketlerin bulunduğu 10'dan fazla küresel havayolu şirketi bagaj bulma süreçlerine Find Hub konumlarını dahil etmiş durumda.

Google'ın ilerleyen dönemlerde çok daha fazla havayolu şirketiyle ortaklık kurmayı planladığı belirtiliyor.

