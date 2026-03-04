Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Pentagon ile anlaşma yapan OpenAI, NATO ile el sıkışmak istiyor

Yapay zeka devi OpenAI, Pentagon anlaşmasının yankıları sürerken rotasını NATO'ya çevirdi. Şirketin "gizli olmayan" ağlara yapay zeka entegre etmek için masaya oturduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 13:50

ChatGPT'nin çatı şirketi , ABD Savunma Bakanlığı () ile imzaladığı anlaşmanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken yeni bir hamle yaptı. Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, sistemlerini 'nun "sınıflandırılmamış" (gizli olmayan) ağlarında devreye sokmayı planlıyor.

Pentagon ile anlaşma yapan OpenAI, NATO ile el sıkışmak istiyor

0:00 129
HABERİN ÖZETİ

Pentagon ile anlaşma yapan OpenAI, NATO ile el sıkışmak istiyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
OpenAI, Pentagon ile anlaşmasının ardından yapay zeka sistemlerini NATO'nun gizli olmayan ağlarında devreye sokmayı planlarken, yurt içi gözetim ve istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını vurguladı.
OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaşmasının ardından yapay zeka sistemlerini NATO'nun "sınıflandırılmamış" ağlarında kullanmayı hedefliyor.
Şirket, yapay zekanın ABD vatandaşlarının ülke içi gözetimi veya Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını açıkladı.
Bu hamle, rakip şirket Anthropic'in yapay zeka modellerinin kitlesel gözetim veya tam otonom silahlar için kullanılmasına karşı çıkarak Pentagon ile anlaşma yapmayı reddetmesinin ardından geldi.
NATO'dan OpenAI ile olası bir anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Sam Altman, yakın zamanda düzenlenen bir şirket içi toplantıda entegrasyonun NATO'nun tüm gizli ağlarında yapılacağını dile getirdi. Ancak OpenAI sözcüsü kısa süre sonra durumu düzelterek, sözleşme fırsatının yalnızca gizlilik derecesi taşımayan ağları kapsadığını açıkladı. NATO'dan ise OpenAI ile anlaşma yapılıp yapılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ANTHROPIC MASADAN KALKTI, CHATGPT FIRSATI KAÇIRMADI

Gelişmelerin arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümete verdiği "rakip şirket Anthropic ile çalışmayı durdurma" talimatı yer alıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zeka modellerinin yurt içi kitlesel gözetim veya tam otonom silahlar için kullanılmasına kesinlikle karşı çıktıklarını belirtmişti.

Şirket ile Pentagon arasındaki sözleşme görüşmeleri, yaşanan temel anlaşmazlıklar sonucunda tamamen tıkanmıştı.

Savunma Bakanlığı her ne kadar yapay zekayı Amerikalıları kitlesel olarak gözetlemek veya insan müdahalesi olmadan çalışan silahlar geliştirmek için kullanmaya ilgi duymadığını, sadece yasal kullanımlara izin verilmesini istediğini ifade etse de taraflar arasındaki ipler koptu.

Hemen ardından Microsoft ve Amazon gibi devlerin desteklediği OpenAI, kendi teknolojisini Pentagon'un gizli ağına entegre etmek üzere masaya oturdu.

OpenAI yönetimi, Pentagon temaslarının ardından cuma günü paylaşılan bildiriyi güncelleyerek, yapay zeka sistemlerinin "ABD vatandaşlarının ülke içi gözetimi için kasıtlı olarak kullanılmayacağını" bir kez daha vurguladı. Yapılan görüşmelerde ayrıca Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumlarının sistemden yararlanmayacağı da doğrulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT boykotu sonuç verdi: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yaptı
ETİKETLER
#yapay zeka
#nato
#openaı
#pentagon
#Savunma Teknolojileri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.