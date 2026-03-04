ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile imzaladığı anlaşmanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken yeni bir hamle yaptı. Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, yapay zeka sistemlerini NATO'nun "sınıflandırılmamış" (gizli olmayan) ağlarında devreye sokmayı planlıyor.

HABERİN ÖZETİ Pentagon ile anlaşma yapan OpenAI, NATO ile el sıkışmak istiyor OpenAI, Pentagon ile anlaşmasının ardından yapay zeka sistemlerini NATO'nun gizli olmayan ağlarında devreye sokmayı planlarken, yurt içi gözetim ve istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını vurguladı. OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaşmasının ardından yapay zeka sistemlerini NATO'nun "sınıflandırılmamış" ağlarında kullanmayı hedefliyor. Şirket, yapay zekanın ABD vatandaşlarının ülke içi gözetimi veya Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını açıkladı. Bu hamle, rakip şirket Anthropic'in yapay zeka modellerinin kitlesel gözetim veya tam otonom silahlar için kullanılmasına karşı çıkarak Pentagon ile anlaşma yapmayı reddetmesinin ardından geldi. NATO'dan OpenAI ile olası bir anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sam Altman, yakın zamanda düzenlenen bir şirket içi toplantıda entegrasyonun NATO'nun tüm gizli ağlarında yapılacağını dile getirdi. Ancak OpenAI sözcüsü kısa süre sonra durumu düzelterek, sözleşme fırsatının yalnızca gizlilik derecesi taşımayan ağları kapsadığını açıkladı. NATO'dan ise OpenAI ile anlaşma yapılıp yapılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ANTHROPIC MASADAN KALKTI, CHATGPT FIRSATI KAÇIRMADI

Gelişmelerin arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümete verdiği "rakip şirket Anthropic ile çalışmayı durdurma" talimatı yer alıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zeka modellerinin yurt içi kitlesel gözetim veya tam otonom silahlar için kullanılmasına kesinlikle karşı çıktıklarını belirtmişti.

Şirket ile Pentagon arasındaki sözleşme görüşmeleri, yaşanan temel anlaşmazlıklar sonucunda tamamen tıkanmıştı.

Savunma Bakanlığı her ne kadar yapay zekayı Amerikalıları kitlesel olarak gözetlemek veya insan müdahalesi olmadan çalışan silahlar geliştirmek için kullanmaya ilgi duymadığını, sadece yasal kullanımlara izin verilmesini istediğini ifade etse de taraflar arasındaki ipler koptu.

Hemen ardından Microsoft ve Amazon gibi devlerin desteklediği OpenAI, kendi teknolojisini Pentagon'un gizli ağına entegre etmek üzere masaya oturdu.

OpenAI yönetimi, Pentagon temaslarının ardından cuma günü paylaşılan bildiriyi güncelleyerek, yapay zeka sistemlerinin "ABD vatandaşlarının ülke içi gözetimi için kasıtlı olarak kullanılmayacağını" bir kez daha vurguladı. Yapılan görüşmelerde ayrıca Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumlarının sistemden yararlanmayacağı da doğrulandı.