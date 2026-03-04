Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

X yapay zeka ile sahte savaş videosu paylaşanlara yaptırım uygulayacak

X platformu, savaş ve çatışma anlarına ait yanıltıcı yapay zeka videolarını etiketsiz paylaşan hesapları gelir paylaşım programından 90 günlüğüne çıkaracak. Kural ihlaline devam eden kullanıcıların para kazanması ise kalıcı olarak kapatılacak.

Murat Makas
04.03.2026
04.03.2026
ABD-İsrail tarafından İran'a başlatılan saldırılar devam ederken sosyal medya platformu X, yanıltıcı içeriklerine karşı sert önlemler aldı. Şirketin Ürün Yöneticisi Nikita Bier, silahlı çatışmalarla ilgili AI videolarını gizlice paylaşan hesapların, "İçerik Üreticisi Reklam Geliri Paylaşım Programı"ndan 90 gün süreyle uzaklaştırılacağını açıkladı.

YANILTICI VİDEO PAYLAŞANLARIN PARA KAZANMASI KISITLANACAK

Savaş dönemlerinde teyitli ve gerçek bilginin sahadan aktarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bier, günümüz teknolojisiyle insanları manipüle etmenin son derece kolaylaştığını belirterek şunları söyledi: "Şu andan itibaren, yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bir açıklama eklemeden videosu yayınlayan kullanıcılar, Gelir Paylaşımı'ndan üç ay boyunca men edilecektir."

Verilen cezanın ardından yanıltıcı içerik yayınlamaya devam eden hesaplar ise programdan kalıcı olarak ihraç edilecek. X, yanıltıcı gönderileri tespit etmek için "Topluluk Notları" adlı doğrulama sistemini ve çeşitli yapay zeka algılama araçlarını devreye sokacak.

Bilindiği üzere X'in gelir paylaşım modeli, popüler gönderiler üzerinden kullanıcılara para kazanma fırsatı sunuyor.

Program, X'te ilgi çekici içerik miktarını artırmak için tasarlanmış olsa da özelliği eleştirenler, kullanıcıların tıklama tuzağı veya halkı galeyana getirmek amacı taşıyan gönderiler gibi sansasyonel içerikleri paylaşmaya teşvik ettiğini savunuyor.

