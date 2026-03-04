ABD-İsrail tarafından İran'a başlatılan saldırılar devam ederken sosyal medya platformu X, yanıltıcı yapay zeka içeriklerine karşı sert önlemler aldı. Şirketin Ürün Yöneticisi Nikita Bier, silahlı çatışmalarla ilgili AI videolarını gizlice paylaşan hesapların, "İçerik Üreticisi Reklam Geliri Paylaşım Programı"ndan 90 gün süreyle uzaklaştırılacağını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ X yapay zeka ile sahte savaş videosu paylaşanlara yaptırım uygulayacak X (eski Twitter), ABD-İsrail-İran gerilimi sırasında silahlı çatışmalarla ilgili yanıltıcı yapay zeka videolarını açıklama yapmadan paylaşan hesapları, içerik üreticisi reklam geliri paylaşım programından 90 gün süreyle men ederek dezenformasyonla mücadele için sert önlemler aldı. X, silahlı çatışmalara dair yanıltıcı yapay zeka içeriklerine karşı sert önlemler aldığını duyurdu. Yapay zeka ile oluşturulduğuna dair açıklama eklenmeden paylaşılan çatışma videoları, içerik üreticisi gelir paylaşım programından 90 gün uzaklaştırmaya neden olacak. Tekrarlayan ihlaller programdan kalıcı olarak çıkarılma ile sonuçlanacak. X, yanıltıcı gönderileri tespit etmek için "Topluluk Notları" ve yapay zeka algılama araçları kullanacak. Bu önlemler, savaş dönemlerinde teyitli bilginin önemini vurgulayarak manipülasyonu engellemeyi hedefliyor.

YANILTICI VİDEO PAYLAŞANLARIN PARA KAZANMASI KISITLANACAK

Savaş dönemlerinde teyitli ve gerçek bilginin sahadan aktarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bier, günümüz teknolojisiyle insanları manipüle etmenin son derece kolaylaştığını belirterek şunları söyledi: "Şu andan itibaren, yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bir açıklama eklemeden silahlı çatışma videosu yayınlayan kullanıcılar, Gelir Paylaşımı'ndan üç ay boyunca men edilecektir."

Verilen cezanın ardından yanıltıcı içerik yayınlamaya devam eden hesaplar ise programdan kalıcı olarak ihraç edilecek. X, yanıltıcı gönderileri tespit etmek için "Topluluk Notları" adlı doğrulama sistemini ve çeşitli yapay zeka algılama araçlarını devreye sokacak.

Bilindiği üzere X'in gelir paylaşım modeli, popüler gönderiler üzerinden kullanıcılara para kazanma fırsatı sunuyor.

Program, X'te ilgi çekici içerik miktarını artırmak için tasarlanmış olsa da özelliği eleştirenler, kullanıcıların tıklama tuzağı veya halkı galeyana getirmek amacı taşıyan gönderiler gibi sansasyonel içerikleri paylaşmaya teşvik ettiğini savunuyor.