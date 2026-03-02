Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Bilgisayarınızı açarken artık yaşınızı kanıtlayacaksınız! Kaliforniya yasayı onayladı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, işletim sistemlerinin kurulum sırasında kullanıcıların yaşını doğrulamasını ve yaşlarını geliştiricilerle paylaşmasını zorunlu kılan yeni bir yasayı onayladı. Peki düzenleme hangi platformları kapsıyor?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.03.2026
16:03
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
16:03

Valisi Gavin Newsom tarafından Ekim 2025 tarihinde imzalanan Dijital Yaş Güvencesi Yasası (AB 1043), geliştiricilerine yaş doğrulama sorumluluğu yüklüyor. Tom's Hardware'in haberine göre, yasanın "işletim sistemi sağlayıcısı" tanımı oldukça geniş tutulmuş durumda.

Sadece Apple, Google ve Microsoft gibi büyük şirketlerin ürettiği Windows, macOS, Android veya iOS gibi sistemler değil Arch, Ubuntu, Debian ve Gentoo gibi Linux dağıtımları ile Valve tarafından geliştirilen SteamOS da yasa kapsamında değerlendiriliyor.

Bilgisayarınızı açarken artık yaşınızı kanıtlayacaksınız! Kaliforniya yasayı onayladı

YAŞ BİLGİSİ DOĞRUDAN GELİŞTİRİCİLERE İLETİLECEK

1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yasa gereği, işletim sistemi sağlayıcıları kurulum sırasında kullanıcıların yaşını dört farklı kategoride (13 yaş altı, 13-15 yaş arası, 16-17 yaş arası ve 18 yaş ve üzeri) toplayacak. Elde edilen veri, gerçek zamanlı bir API aracılığıyla uygulama indirildiğinde veya başlatıldığında geliştiricilere aktarılacak.

Yaş bilgisini alan geliştiriciler, yasal olarak içerik sorumluluğunu üstlenmiş sayılacak. İhlal durumunda Kaliforniya Başsavcılığı tarafından ihmalkar ihlaller için etkilenen çocuk başına 2 bin 500 dolar, kasıtlı ihlaller için ise 7 bin 500 dolar para cezası kesilebilecek.

Teksas ve Utah eyaletlerinde uygulanan resmi kimlik taraması veya yüz tanıma gibi katı yöntemlerin aksine, Kaliforniya'daki sistem tamamen kullanıcının kendi beyanına dayanıyor.

Bilgisayarınızı açarken artık yaşınızı kanıtlayacaksınız! Kaliforniya yasayı onayladı

Yasa tasarısının sahibi Meclis Üyesi Buffy Wicks, yayınladığı basın bülteninde düzenlemenin "içerik denetimine değil, yaş güvencesine odaklanarak anayasal kaygıları ortadan kaldırdığını" ifade etti. Tasarı, Meclis'te 76-0 ve Senato'da 38-0 gibi oybirliğiyle kabul edildi.

Linux tarafında uygulamanın nasıl denetleneceği şimdiden büyük bir merak konusu. Çünkü merkezi bir hesap altyapısı bulunmayan ve ISO dosyaları olarak indirilen açık kaynaklı dağıtımların, istenen API'yi geliştirecek yasal ekiplere veya kaynaklara sahip olmadığı biliniyor.

Yasaya uyum sağlayamayan küçük platformların çareyi "Kaliforniya'da kullanıma uygun değildir" şeklinde bir uyarı yayınlamakta bulacağı tahmin ediliyor.

