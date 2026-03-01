Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Arama Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Sony'den PC oyuncularına kötü haber: PlayStation oyunları artık çıkmayabilir

Sony'nin geleneksel tek oyunculu oyunlarını PC platformuna getirme stratejisinden vazgeçmeyi planladığı öne sürüldü. Helldivers 2 benzeri canlı servis oyunlarının bilgisayar sürümü çıkmaya devam edecekken, büyük bütçeli hikaye odaklı yapımlar tamamen konsola özel kalabilir.

Murat Makas
01.03.2026
16:36
01.03.2026
16:38

Stüdyoları tarafından geliştirilen özel oyunları, çıkışından bir süre sonra PC platformuna getiren bu politikasını kalıcı olarak rafa kaldırabilir. Bloomberg muhabiri Jason Schreier'ın haberine göre, Japon teknoloji devi, tek oyunculu (single player) oyunlarını PC'ye çıkarmaktan vazgeçti.

Sony'den PC oyuncularına kötü haber: PlayStation oyunları artık çıkmayabilir

HABERİN ÖZETİ

Sony'den PC oyuncularına kötü haber: PlayStation oyunları artık çıkmayabilir

Sony'nin, Bloomberg muhabiri Jason Schreier'ın haberine göre, PlayStation özel tek oyunculu oyunlarını PC platformuna getirme politikasını sonlandırabileceği iddia edildi.
Sony'nin tek oyunculu PlayStation özel oyunlarını PC'ye çıkarmayı durdurabileceği iddia edildi.
Bu bilgi, Bloomberg muhabiri Jason Schreier tarafından ortaya atıldı ve sektördeki diğer kaynaklarca destekleniyor.
Helldivers 2 gibi çok oyunculu canlı servis oyunlarının ise PC'ye gelmeye devam etmesi bekleniyor.
Tek oyunculu oyunların PC sürümünün iptalinin şirket için büyük bir kayıp olmayacağı belirtiliyor.
İddialar henüz Sony tarafından resmi olarak doğrulanmadı.
PLAYSTATION OYUNLARI PC'YE VEDA EDEBİLİR

Şirketin Helldivers 2 gibi çok oyunculu canlı servis (live-service) yapımlarını ise bilgisayar kullanıcılarına sunmaya devam edeceği iddia edildi. Schreier'in ifadeleri, sektörün tanınan sızıntı kaynakları tarafından da desteklendi. NatetheHate ve SneakersSO isimli kullanıcılar PlayStation oyunlarının PC'ye çıkmayacağını belirtti.

Sony, AAA kalite tek oyunculu yapımlarını hiçbir zaman PC ve konsolda aynı gün piyasaya sürmemişti. Şirketin iki platforma tamamen farklı yaklaştığı zaten biliniyordu. Ayrıca Schreier, tek oyunculu oyunların bilgisayar sürümünün iptal edilmesinin şirket için büyük bir kayıp olmayacağının altını çizdi. Sevilen oyunların PS5'te çok daha geniş kitlelere ulaştığı vurgulandı.

İddiaların Sony tarafından resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.

