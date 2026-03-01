Sony'den PC oyuncularına kötü haber: PlayStation oyunları artık çıkmayabilir

Kategoriler
PlayStation Stüdyoları tarafından geliştirilen özel oyunları, çıkışından bir süre sonra PC platformuna getiren Sony bu politikasını kalıcı olarak rafa kaldırabilir. Bloomberg muhabiri Jason Schreier'ın haberine göre, Japon teknoloji devi, tek oyunculu (single player) oyunlarını PC'ye çıkarmaktan vazgeçti.
Şirketin Helldivers 2 gibi çok oyunculu canlı servis (live-service) yapımlarını ise bilgisayar kullanıcılarına sunmaya devam edeceği iddia edildi. Schreier'in ifadeleri, sektörün tanınan sızıntı kaynakları tarafından da desteklendi. NatetheHate ve SneakersSO isimli kullanıcılar PlayStation oyunlarının PC'ye çıkmayacağını belirtti.
Sony, AAA kalite tek oyunculu yapımlarını hiçbir zaman PC ve konsolda aynı gün piyasaya sürmemişti. Şirketin iki platforma tamamen farklı yaklaştığı zaten biliniyordu. Ayrıca Schreier, tek oyunculu oyunların bilgisayar sürümünün iptal edilmesinin şirket için büyük bir kayıp olmayacağının altını çizdi. Sevilen oyunların PS5'te çok daha geniş kitlelere ulaştığı vurgulandı.
İddiaların Sony tarafından resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.