Elon Musk’tan net mesaj: 'SpaceX telefon yapmıyor'

Son günlerde kulislerde konuşulan bir iddia vardı: SpaceX, Starlink uydularına doğrudan bağlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyordu. Söylentiler kısa sürede büyüdü, teknoloji çevrelerinde heyecan yarattı. Ancak bu iddialara en net yanıt, doğrudan Elon Musk’tan geldi.

Musk, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarla SpaceX’in şu an için herhangi bir telefon geliştirme projesi bulunmadığını açıkça dile getirdi. Üstelik oldukça sert bir ifadeyle.

“REUTERS DURMAKSIZIN YALAN SÖYLÜYOR”

Reuters tarafından yayımlanan haberde, konuya yakın kaynaklara dayandırılarak SpaceX yöneticileri arasında Starlink uydularına doğrudan bağlanabilen bir mobil cihaz fikrinin şirket içinde tartışıldığı öne sürülmüştü. Haberde, bu görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve somut bir ürün geliştirme sürecine dönüşmediği de belirtiliyordu. Ancak Musk, bu iddiaya tepki gösterdi. İlk paylaşımında “Reuters durmaksızın yalan söylüyor” ifadelerini kullandı. Ardından tartışmaya kapıyı kapatan ikinci mesaj geldi: “Telefon geliştirmiyoruz.” Açıkçası Musk’ın bu kadar net konuşması, söylentilerin şimdilik rafa kalktığını gösteriyor.

“TAMAMEN İHTİMAL DIŞI DEĞİL” DEMİŞTİ

Öte yandan Musk, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı bir açıklamada SpaceX’in ileride bir telefon geliştirmesinin “tamamen ihtimal dışı olmadığını” söylemişti. Ancak burada bahsettiği cihazın, mevcut akıllı telefonlardan köklü biçimde farklı olacağını özellikle vurgulamıştı. Maksimum performans/watt oranına sahip sinir ağları için optimize edilmiş, alışılmışın dışında bir cihazdan söz ediyordu. Yani klasik bir akıllı telefon değil, daha farklı bir konsept. Fakat bugün itibarıyla böyle bir ürünün şirketin aktif projeleri arasında yer almadığını net biçimde ifade ediyor.

STARLİNK ALTYAPISI ZATEN GÜÇLÜ

SpaceX’in telefon geliştirmediğini söylemesi, Starlink tarafındaki gelişmeleri gölgede bırakmıyor. Çünkü Starlink DTC (direct-to-cell) uyduları sayesinde aslında mevcut telefonlar da uydu tabanlı iletişim kurabilecek bir noktaya yaklaşıyor. Güncel verilere göre SpaceX, dünya genelinde 9.500’den fazla uydu işletiyor ve 9 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Bu uyduların 650’si doğrudan cihaza hücresel bağlantı sağlayan direct-to-cell özelliğine sahip.