BYD’den Türkiye’de radikal karar: 4 model raflardan indi, SEALION 7’nin girişi uçtu!

Çinli otomotiv devi BYD’nin Mart 2026 Türkiye fiyat listesi netleşti. Ancak bu liste sıradan bir güncelleme değil. Marka, ürün gamında ciddi bir sadeleşmeye gitti. Dört model sessizce listeden çıkarıldı, bazı fiyatlar sabit bırakıldı, bir modelde ise dikkat çeken bir indirim yapıldı. En çarpıcı değişim ise SEALION 7 cephesinde yaşandı.

4 MODEL ARTIK YOK

Mart ayı itibarıyla ATTO3, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleri Türkiye satış listesinden kaldırıldı. Bununla da sınırlı kalmadı; SEALION 7’nin daha ulaşılabilir fiyatlı versiyonu da artık sunulmuyor. Bu hamle, BYD’nin Türkiye’de daha üst segmente odaklanacağının sinyali gibi. Model çeşitliliği azaldı ama fiyat skalası yukarı taşındı. Yani biraz daha premium bir çizgiye kayış söz konusu.

SEALION 7’DE SERT KIRILMA

Asıl dikkat çeken gelişme SEALION 7 tarafında yaşandı. Şubat ayında 2.489.000 TL’den başlayan model, uygun fiyatlı versiyonun kaldırılması sonrası 1.690.000 TL başlangıç seviyesine yükseldi. Nominal olarak bakıldığında yaklaşık 2 milyon TL’lik bir artıştan söz ediliyor. 390 kW gücündeki elektrikli motoru ve 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle öne çıkan SEALION 7, yüksek hızlı şarj desteği ve gelişmiş batarya teknolojisiyle markanın SUV tarafındaki en iddialı oyuncularından biri. Ama artık giriş seviyesi daha yukarıda.

ATTO 3 FİYATI NE KADAR?

ATTO3 modeli ise Mart ayında 2.245.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta kalmaya devam ediyor. 150 kW elektrikli motoru ve 420 kilometre menzili bulunan model, özellikle tasarımı ve teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor. Fiyatında bir değişiklik yapılmadı.

SEAL SEDAN CEPHESİ

Sedan segmentindeki SEAL modelinin başlangıç fiyatı 2.429.000 TL. 390 kW’lık versiyonu 0’dan 100 km/s hıza 3,8 saniyede ulaşıyor. Performans odaklı elektrikli sedan arayanlar için konumlanmış bir model. Bu tarafta da fiyat sabit.

HAN’DA TEK İNDİRİM

Listede fiyatı gerileyen tek model HAN oldu. MTV artışı sonrası 4.571.000 TL seviyesine indi. 380 kW gücündeki elektrikli motoru ve premium donanımıyla üst segmentte yer alıyor. Açıkçası bu indirim, listenin genel yönü düşünüldüğünde istisna gibi duruyor.

TANG ZİRVEYİ KORUYOR

SUV tarafında markanın en üst modeli olan TANG ise 5.148.000 TL’lik başlangıç fiyatını korudu. 7 koltuklu yapısı ve geniş iç hacmiyle aile SUV segmentinde konumlanmaya devam ediyor.