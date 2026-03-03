Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bedelli askerlik zammı son durum 2026! Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu?

Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu soruları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaların ardından gündem oldu. 2026 yılının Ocak ayında bedelli askerlik ücretleri zamlanmıştı. Yapılan zam ile birlikte bedelli askerlik ücretleri 33 bin 89 TL olarak belirlenmişti. TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifinde yer alan bilgilere göre bedelli askerlik tutarları tekrardan zamlanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kanun teklifi kabul edildi mi? Bedelli askerlik ne zaman zamlanacak? İşte 2026 bedelli askerlik zammının detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bedelli askerlik zammı son durum 2026! Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 09:37

ücretleri katsayı oranına göre belirleniyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında bedelli askerlik ücretleri zamlanıyor. 2026 Ocak ayında yapılan zammın ardından bedelli askerlik ücretleri 333 bin 89 lira 4 kuruşa yükselmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre 19 maddelik ile birlikte bedelli askerlik tekrardan zamlanacak. Güler tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu, kanun teklifi kabul edildi mi, bedelli askerlik ne zaman zamlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Bedelli askerlik zammı son durum 2026! Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU 2026?

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerliğin hesaplamasında esas alınan 240 bin gösterge 300 bine çıkarılacak. Güler açıklamasında "Bedelli askerliğin hesaplanmasında esas alınan 240 bin göstergeyi 300 bine çıkarıyoruz. Bu rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 417 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. Elde edilen gelir savunma sanayine yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik zammı son durum 2026! Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ZAMLANACAK?

Bedelli askerlik ücretlerine yapılacak olan zam yeni teklifin yasalaşmasının ardından geçerli olacak. Teklif komisyondan geçmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.

Bedelli askerlik zammı son durum 2026! Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu?

KANUN TELİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

TBMM Başkanlığı'na sunulan 19 maddelik kanun teklifinin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'a gelecek olan düzenleme, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretleri yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
#savunma sanayi
#kanun teklifi
#memur maaşı
#bedelli askerlik
#Askerlik Ücreti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.