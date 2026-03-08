Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Uçuş yasağı uzatıldı: THY ve Pegasus'tan Orta Doğu uçuşlarına iptal

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıların ardından bölgede başlayan çatışmalar nedeniyle yapılan uçuş iptallerinin uzatıldığını duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
22:12
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
22:55

Orta Doğu'da İran-İsrail-ABD üçgeni sebebiyle başlayan savaş gerilimi havacılığı olumsuz etkiledi. Çatışmaların başladığı andan itibaren iptal edilen bazı uçuşlarda süre uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır" dedi.

İran-İsrail-ABD üçgenindeki gerilim nedeniyle Orta Doğu'da artan savaş riski, bölgedeki hava sahalarının kapanmasına ve birçok uçuşun iptal edilmesine yol açmıştır.
İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'ları devam etmektedir.
Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir.
Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır.
Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam'a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir.
Türk Hava Yolları'na ve Pegasus'a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklemektedir.
THY 20 MART'A KADAR İRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Yapılan açıklamada ayrıntılar şu şekilde yer aldı:

"Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM’ları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmektedir.

Uçuş yasağı uzatıldı: THY ve Pegasus'tan Orta Doğu uçuşlarına iptal

Hava sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu.

Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart’a, THY ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır.

Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir.

Türk Hava Yolları’na ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklemektedir. Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak’ta bulunmaktadır.

Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

