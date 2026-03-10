Sopayla sürücünün üzerine böyle yürüdü! Taksiciye adeta ceza yağdı

Kategoriler
Adana'da trafikte çıkan tartışmada taksici Metin T., eline aldığı sopayla araç sürücüsünün üzerine yürüdü. "Aracıma çarpıp kaçtı, hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" diyen sürücüye ceza yağdı. 201 bin lira para cezası kesilip aracı 60 gün trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.