İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

İŞKUR, 2026'nın ilk iki ayına dair güncel verileri internet portları üzerinden yayınladı. İŞKUR verilerine göre şubat ayında işverenlerden 146 bin 410 açık iş ilanı alındı. Yılın ilk iki ayında toplam açık iş sayısı 318 bin 170’e ulaştı.

İş ilanlarının yüzde 99,7’sinin özel sektörden geldiği belirtildi. En fazla personel talebi imalat sanayinde görüldü. Listede market elemanı ve reyon görevlisi de yer aldı.

İşte 2026 yılının ilk 2 ayında işe en çok alım yapan meslekler...



