Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

Mart 09, 2026 15:04
1
İŞKUR en çok işe alım yapan meslekleri duyurdu

İŞKUR, 2026'nın ilk iki ayına dair güncel verileri internet portları üzerinden yayınladı. İŞKUR verilerine göre şubat ayında işverenlerden 146 bin 410 açık iş ilanı alındı. Yılın ilk iki ayında toplam açık iş sayısı 318 bin 170’e ulaştı.

İş ilanlarının yüzde 99,7’sinin özel sektörden geldiği belirtildi. En fazla personel talebi imalat sanayinde görüldü. Listede market elemanı ve reyon görevlisi de yer aldı.

İşte 2026 yılının ilk 2 ayında işe en çok alım yapan meslekler...

 

2
İŞKUR

🛡️ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

  • Açık iş: 14.202
  • İşe yerleştirme: 13.794

3
en çok aranan 10 meslek

🚨 Güvenlik Görevlisi

  • Açık iş: 10.348
  • İşe yerleştirme: 9.753

4
İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

🏬 Reyon Görevlisi

  • Açık iş: 8.353
  • İşe yerleştirme: 8.491

5
işkur ilan

🍽️ Servis Elemanı (Garson)

  • Açık iş: 8.039
  • İşe yerleştirme: 6.128

6
işkur işe alım

🛒 Market Elemanı

  • Açık iş: 5.464
  • İşe yerleştirme: 5.296

7
en çok aranan meslek

👕 Konfeksiyon İşçisi

  • Açık iş: 4.958
  • İşe yerleştirme: 4.287

8
İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

🏭 İmalat İşçileri (Elle)

  • Açık iş: 4.492
  • İşe yerleştirme: 3.871

9
İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

🏨 Turizm ve Otelcilik Elemanı

  • Açık iş: 3.958
  • İşe yerleştirme: 3.468

10
İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

🛍️ Perakende Satış Elemanı (Gıda)

  • Açık iş: 3.357
  • İşe yerleştirme: 3.084

11
İŞKUR en çok alım yapılan işleri duyurdu! İşte 2026'nın en çok aranan 10 mesleği

💳 Kasiyer

  • Açık iş: 3.677
  • İşe yerleştirme: 3.019

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.