Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Borsa yükselişte! Güne 12.951,57 puandan başladı

Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı. İşte salı gününün ilk rakamlarından tüm detaylar...

Borsa yükselişte! Güne 12.951,57 puandan başladı
10.03.2026
saat ikonu 10:17
10.03.2026
saat ikonu 10:19

'da endeksi, güne yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,50, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Borsa yükselişte! Güne 12.951,57 puandan başladı

Sektör endeksleri arasında bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,66 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.

'SAVAŞ BİTECEK' BEKLENTİSİ OLUMLU YANSIDI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi, uzun süreli bir savaş korkusunu hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.

Borsa yükselişte! Güne 12.951,57 puandan başladı

Öte yandan , ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında banka hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#halkbank
#Abd-İran
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
