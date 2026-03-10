İran Bahreyn'de sivil binayı vurdu

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla misilleme yapan İran, bir ülkeyi daha hedef aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, ülkenin başkenti Manama’daki sivil bir binaya İran tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Bahreyn basını saldırının ofis ve dairelerin bulunduğu çok katlı bir binayı hedef aldığını duyururken, saldırı nedeniyle meydana gelen hasar amatör kameralara yansıdı.