Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu! Referansı dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu! Referansı dikkat çekti
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 09:03

Eski Başkanı 'ın yeni görev yeri belli oldu. Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın Kanadalı Fairfax’te göreve başladığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu! Referansı dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kanadalı Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı.
Hafize Gaye Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti.
Erkan'ın Fairfax Banking &amp; FinTech birimine Başkan olarak atanmasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın referans olduğu öğrenildi.
Fairfax’ın yıllık finansal raporuna göre Erkan, göreve 2025 yılının sonlarında başladı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu! Referansı dikkat çekti

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Erkan, Kanadalı Fairfax Financial Holdings şirketinde ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı. Fairfax’ın yıllık finansal raporunda yer alan bilgilere göre, Erkan göreve 2025 yılının sonlarında başladı. Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti.

REFERANSI: TOM BARRACK

Hafize Gaye Erkan’ın Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atanmasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın referans olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BAE duyurdu! 'İran kaynaklı saldırılara müdahalede bulunduk'
İran, Arap ülkelerine füze yağdırıyor! En çok hedef alınan ülke belli oldu: 253 balistik füze, 1440 İHA
ETİKETLER
#bankacılık
#tcmb
#finans
#hafize gaye erkan
#Fairfax
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.