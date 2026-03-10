Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu! Referansı dikkat çekti

Kategoriler
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeni görev yeri belli oldu. Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın Kanadalı Fairfax’te göreve başladığı öğrenildi.
Erkan, Kanadalı Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı. Fairfax’ın yıllık finansal raporunda yer alan bilgilere göre, Erkan göreve 2025 yılının sonlarında başladı. Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti.
Hafize Gaye Erkan’ın Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atanmasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın referans olduğu öğrenildi.