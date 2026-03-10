Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeni görev yeri belli oldu. Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın Kanadalı Fairfax’te göreve başladığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu! Referansı dikkat çekti Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kanadalı Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı. Hafize Gaye Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti. Erkan'ın Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan olarak atanmasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın referans olduğu öğrenildi. Fairfax’ın yıllık finansal raporuna göre Erkan, göreve 2025 yılının sonlarında başladı.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Erkan, Kanadalı Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı. Fairfax’ın yıllık finansal raporunda yer alan bilgilere göre, Erkan göreve 2025 yılının sonlarında başladı. Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti.

REFERANSI: TOM BARRACK

Hafize Gaye Erkan’ın Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atanmasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın referans olduğu öğrenildi.