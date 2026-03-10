Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İran, Arap ülkelerine füze yağdırıyor! En çok hedef alınan ülke belli oldu: 253 balistik füze, 1440 İHA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 2. haftasına girerken İran'ın misilleme saldırıları da devam ediyor. İran'ın 28 Şubat'tan bu yana 28 Şubat'tan 7 Arap ülkesine kaç saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran'da 7 Arap ülkesine misilleme saldırılarında bulunuyor. Savaş 11. gününde de tüm şiddetiyle sürerken, Tahran yönetimi Körfez ülkelerindeki birçok kritik noktayı hedef aldı. Bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlenen bilgilere göre, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.

EN ÇOK HEDEF ALINAN ÜLKE: BAE

Saldırılarda BAE "en çok hedef alınan ülke" olurken, Umman ise bu süreçte "en az saldırıya maruz kalan ülke" olarak kayıtlara geçti.

BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana 253 balistik füze, 1440 İHA ve 8 seyir füzesinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, 233 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 18'inin denize, 2'sinin ise ülke topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.

Tespit edilen 1440 İHA'dan 1359'unun engellendiği ve 81'inin ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

İran, Arap ülkelerine füze yağdırıyor! En çok hedef alınan ülke belli oldu: 253 balistik füze, 1440 İHA

KUVEYT

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı yapıldığı, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyuruldu.

BAHREYN

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 10 günlük süreçte 102 füze ve 173 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

KATAR

Katar Savunma Bakanlığı ise hava sahasına yönelen 149 füze ve 69 İHA'nın engellenmesinin yanı sıra 2 "Su-24" tipi savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.

ÜRDÜN

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, İran kaynaklı 60 füze ve 59 İHA'nın ülke topraklarını hedef aldığı ve bunların 108'inin imha edildiği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'da ise Şeybe Petrol Sahası ve Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan en az 9 füze ve 97 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

UMMAN

Ummanlı yetkililer ise topraklarına en az 8 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise televizyondan yaptığı açıklamada, Geçici Liderlik Konseyi'nin, saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik füze fırlatılmaması kararı aldığını ifade etmişti.

