BAE duyurdu! 'İran kaynaklı saldırılara müdahalede bulunduk'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık verildiği bildirildi.

BAE duyurdu! 'İran kaynaklı saldırılara müdahalede bulunduk'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 07:52

Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ülkenin hava sahasına yönelik tehditlerin aktif olarak takip edildiği belirtildi.

"TEHDİTLERE KARŞI KONULMAKTA"

Açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koymaktadır." ifadesine yer verildi.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan patlama seslerine değinilen açıklamada, "çeşitli bölgelerde duyulan seslerin, sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğunu" aktarıldı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşlar ve bölge sakinlerine sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı.

