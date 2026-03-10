Menü Kapat
Editor
Editor
 Ebrar Oral

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Cennetin Çocukları dizisinde 'Gönül' karakteri ile ekrana çıkan Özgü Kaya'nın eski sevgilisi Burak Serdar Şanal'ın hikayeye dahil olması ile birlikte güzel oyuncunun dizideki ayrılık haberi peş peşe geldi. Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı?

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
04:31
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
04:31

TRT1 ekranlarının yeni sezon projeleri arasında gelen en iddialı yapımlardan biri olan dizisi, yetenekli oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle izleyenlerin dikkatini çekiyor. Birbirinden iddialı ve yetenekli isimlerin tek kadroda toplandığı Cennetin Çocukları dizisinde İskender'i oynayan 'nun ayrılığı gündemi uzun süre meşgul ederken, dizideki bir diğer önemli karakteri oynayan 'nın da diziden ayrılacak olması izleyici kitlesinde ani şoklara neden oldu. Ayrılıkların peş peşe geldiği Cennetin Çocukları dizisinde oyuncu kadrosundaki isimler yer değiştirir iken dizinin sıkı takipçilerinin fark ettiği bir detay, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE ŞAŞIRTAN GİTGELLER!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda ayrılık haberleri peş peşe geldi.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Yasaklı madde kullanım testi pozitif çıkarak Ayvalık'tan İstanbul'a getirtilen başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun dizideki ayrılık haberi izleyici üzerinde şok etkisi oluştursa da dizinin oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerde fark edilen bir detay, daha çok konuşulmaya başlandı.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Peki Cennetin Çocukları dizisi oyuncu kadrosunda kim gitti, kim geldi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN ÇIKARILAN OYUNCULAR! CENNETİN ÇOCUKLARINA VEDA EDEN İSİMLER:

Başta İsmail Hacıoğlu olmak üzere üç başarılı ismin daha diziden çıkarıldığı öğrenilen kadroda, isimler artık ekranlarda rol almayacak.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Cennetin Çocukları dizisinde 'Gönül' karakterini ekranlara taşıyan Özgü Kaya'nın dizide artık rol almayacağı izleyicileri şaşırtsa da öğrenilen farklı bir bilgi gündeme bomba gibi düştü.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimlerden olan Burak Serdar Şanal'ın, bir dönem Özgü Kaya ile aşk yaşaması izleyenleri şaşırttı.

Eğer ayrılmayacak olsaydı eski sevgililerin tek dizide buluşacağı Cennetin Çocukları dizisinde oyuncu Özgü Kaya'nın beklenmeyen ayrılığı ünlü isim Burak Serdar Şanal'ın diziye dahil olma iddialarını akıllara getirdi.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Peşpeşe dört ayrı oyuncunun diziden çıkarıldığı Cennetin Çocuklarında; İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Alper Türedi ve Yeşim Gül'ün artık dizide yer almayacağı öğrenildi.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE GÖNÜL NEDEN YOK? CENNETİN ÇOCUKLARI'NDA GÖNÜL'ÜN HİKAYESİ NEDEN BİTTİ?

TRT1 kanalının iddialı dizisi Cennetin Çocukları dizisinde Gönül rolünü üstlenen Özgü Kaya'nın dizideki vedası sevenlerini üzdü.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Başta İsmail Hacıoğlu’nun oyuncu ekibinden çıkarılmasından sonra senaryoda yapılan köklü değişiklik, dizinin sevilen karakteri Gönül'ü taşıyan Özgü Kaya'yı da etkiledi. Peki Özgü Kaya, diziden neden çıktı?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ BAŞROL OYUNCUSU ÖZGÜ KAYA, ESKİ SEVGİLİSİ YÜZÜNDEN Mİ DİZİDEN AYRILDI?

Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakteri ile izleyici karşısına çıkan Özgü Kaya'nın eski sevgilisi Burak Serdar Şanal'ın kadroya dahil olmasının Kaya'nın diziden çıkmasına yönelik iddiları tetikledi.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Şimdilerde 13. kez burun ameliyatı olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Özgü Kaya, diziye sonradan eklenen eski sevgilisi Burak Serdar Şanal'ın netliğiyle birlikte diziden çıktığı öğrenildi.

Dizinin sıkı izleyicileri oyuncu Özgü Kaya'nın dizideki ayrılığının garip bir tevafuk mu yoksa gerçekten eski sevgilisi Burak Serdar Şanal'ın hikayaye dahil olduğu ile ilgili mi olduğunu merak etmeye başladı.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın dizide biten rolüne yönelik herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?

Özgü Kaya'nın eski sevgilisi Burak Serdar Şanal, bundan sonra her pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında Cennetin Çocukları'nın Kamil'i olarak ekrana çıkacak.

Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya, diziden neden ayrıldı? Kaya, diziye katılan eski sevgilisi Burak Serdar Şanal yüzünden mi ayrıldı?
#İsmail Hacıoğlu
#özgü kaya
#Cennetin Çocukları
#Oyuncu Ayrılıkları
#Burak Serdar Şanal
#Medya
