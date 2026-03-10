Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarını altüst etti. Savaşın başından bu yana petroldeki artış yüzde 50'yi geçti. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıtı da etkiledi. Akaryakıt fiyatlarına salı gecesinden itibaren çifte zam geldi. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...