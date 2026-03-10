Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarını altüst etti. Savaşın başından bu yana petroldeki artış yüzde 50'yi geçti. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıtı da etkiledi. Akaryakıt fiyatlarına salı gecesinden itibaren çifte zam geldi. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Orta Doğu'daki savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji krizini doğurdu. Yaşanan gelişmelerin neticesinde petrol fiyatlarının tırmanmasına paralel olarak benzine 1,54 TL, motorine ise 2,14 TL zam bekleniyordu.
Akaryakıttaki çifte zam salı günü gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Beklenen zam miktarının yüzde 25'i fiyatlara eklendi. Geri kalanı eşel mobil sistemi sayesinde ÖTV'den karşılandı.
10 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Buna göre; benzinde 43 kuruş, motorinde ise 58 kuruşluk artış yaşandı. İşte 10 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 60.32 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 60.16 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 61.28 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 61.56 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL