Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Denizli'de 150'den fazla artçı deprem kaydedildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca 150 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaşanan depremlerin ardından evlerinde duramayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün 5.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından en büyüğü 4.5 olan 150 artçı kaydedildi. Peş peşe yaşanan depremler bölge halkını tedirgin ederken, vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Kimi vatandaşlar bağ evlerine giderken, bazıları bahçelerinde bulunan prefabrik yapılara sığındı.

Denizli'de 150'den fazla artçı deprem kaydedildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

"ARTÇILARDAN ÇOK KORKTUK"

Köyün dışında bulunan prefabrik eve sığındıklarını, meydana gelen artçılardan dolayı korktuklarını ifade eden Yenicekent Mahalle sakini Ahmet Kök, "Başımıza gelen bu afetten dolayı köyümüzün dışındaki prefabrik evlerde kalıyoruz. Kardeşlerim, çocuklarım, torunlarımı topladım ve buraya geldik. Burada biraz daha rahatta hissediyoruz. Köyümüzün içindeki evlerde çok korkuttuk. Çocuklarımız panik olmasın diye buraya geldik. Şuanda burada 6 aile varız. Gece olan artçı depremden korktuk. Biraz önce köyün içini dolaştım, bazı arkadaşlarım arabaların içinde ailecek yatıyorlar" dedi.

Denizli'de 150'den fazla artçı deprem kaydedildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

"DIŞARDA ATEŞ YAKARAK BEKLİYORUZ, ARAÇTA UYUYORUZ"

Geceyi dışarıda ateş yakarak beklediklerini dile getiren mahalle sakini Ali Çakır ise, "Artçı depremlerden dolayı geceyi en güvenli dışarıda geçiriyoruz. Şuanda en güvenli yer dışarıda.

Denizli'de 150'den fazla artçı deprem kaydedildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
