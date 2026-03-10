Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok ama sıcaklıklar eksi 16 dereceye kadar düşecek: Güneşe aldanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklığının kuzey kesimlerinde 2 ila 4 dereceye kadar artış göstereceği bildirildi. Yayımlanan haritada Ardahan'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşeceği görüldü. Öte yandan kar yağışı için de gün verildi. İşte 10 Mart Salı güncel hava durumu...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.03.2026
07:28
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
07:33

Genel Müdürlüğü 10 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok ama sıcaklıklar eksi 16 dereceye kadar düşecek: Güneşe aldanmayın

KAR YAĞIŞI İÇİN ALARM VERİLDİ

Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda ise cuma ve cumartesi günleri için alarmı verildi. Cuma günü Muş, Bitlis, Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'da sıcaklıklar eksilere düşecek ve kar yağışı şiddetlenecek.

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok ama sıcaklıklar eksi 16 dereceye kadar düşecek: Güneşe aldanmayın

10 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

