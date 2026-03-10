Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Derya Tuna'dan dikkat çeken İbrahim Tatlıses açıklaması! Derya Tuna, Tatlıses ailesinde yaşanan krizle ilgili konuştu

Magazin gündemini sallayan Tatlıses krizine karşılık Derya Tuna'dan İbrahim Tatlıses'e destek geldi. İbrahim Tatlıses'in iyi bir baba olduğunu dile getiren Derya Tuna'nın sözleri magazin gündeminde dikkat çekti.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 01:24

'in küs olduğu oğlu ile arasında geçen çekişmeli miras kavgası, magazin gündeminde haftalar boyu konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses olayında gelişen son durumda işin içine torun Mert'in dedesi için söylediği şok sözler magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Dedesi İbrahim Tatlıses'in zamanında babası Ahmet Tatlıses'i vurdurmak için tetikçi tuttuğunu iddia eden torun Mert Tatlıses'in bu ifadeleri ünlüler camiasında ortalığı karıştırır iken Tatlıses'in eski eşi 'dan yeni bir açıklama geldi.

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ DERYA TUNA'DAN KONUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!

Son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen İbrahim Tatlıses için eski eşi Derya Tuna'dan Tatlıses'e destek geldi.

En büyük oğlu Ahmet'e mirasından kuruş koklatmayacağını üzerine basa basa söyleyerek kavganın fitilini ateşleyen İbrahim Tatlıses için niyetli bir konuşma gerçekleştiren Derya Tuna'nın açıklamaları, Tatlıses'in masum olduğunun göstergesi oldu.

DERYA TUNA, ESKİ EŞİ İBRAHİM TATLISES'İ SAVUNDU!

Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses için "Hepimizin hataları olabilir, bu yaşa başa bakmıyor. Bu konu ile ilgili bir tek bir şek söylemek istiyorum; keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa. İbrahim Bey, iyi bir baba onu söylemek istiyorum." demekle yetindi.

İBRAHİM TATLISES BÜYÜK OĞLU AHMET İÇİN MİRAS KONUSUNDA NE DEMİŞTİ?

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses için yakın zamanda söylediği "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" sözlerinden sonra torun Mert,

"Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor. İki sene sonra da yanında kişi olan asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" sözlerinde bulunmuştu.

Ahmet Tatlıses ise babası için yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi.

Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" demişti.

ETİKETLER
#ibrahim tatlıses
#derya tuna
#ahmet tatlıses
#Miras Kavgası
#Mert Tatlıses
#Magazin
