Binnaz Ergin kimdir? Binnaz Ergin kac yaşında, mesleği nedir, aslen nereli?

'Arka Sokaklar' dizisinin 'Rıza Babası' rolüyle tam 20 yıldır Kanal D ekranlarında yerini alan Zafer Ergin, yaşına rağmen sergilediği usta oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. En az oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen Zafer Ergin'in evlilik hayatı en çok araştırılanlar arasında geliyor. İki evlilik yaptığı bilinen usat oyuncu Zafer Ergin'in ikinci eşi olup, mutlu ve huzurlu süren evliliğini günümüzde de sürdürmeye devam eden eşi Binnaz Ergin'in kimliği merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinin efsane oyuncusu Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin kimdir, kaç yaşındadır? İşte Zafer Ergin'in ikinci evlilik yaptığı Binnaz Ergin hakkında merak edilen detaylar;

ZAFER ERGİN'İN EŞİ BİNNAZ ERGİN KİMDİR?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu projelerinden olup, 20 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Zafer Ergin'in gizemli eşi Binnaz Ergin merak ediliyor.

Arka Sokaklar’da “Rıza Baba” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin'in özel hayatına yönelik çok merak edilen bazı detay bilgileri sizler için araştırdık. İşte Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin'in kısaca biyografisi:

Televizyon ekranlarında birden fazla sayıda projede yer aldığı bilinen Binnaz Ergin, yetenekli oyunculuk kabiliyetiyle birlikte kısa zamanda dikkat çeken isimlerden biri haline gelmiştir.

Kamera önünde rol aldığı dizi ve filmlerle izleyicilerin takdirini kazanan Binnaz Ergin, başarıyla geçen oyuncunluk kariyerinde oynadığı etkili rol ve farklı karakterlerle izleyicilerinde üzerinde tesir bırakmıştır.

Kendisine gelen projeleri büyük bir özen ve hassasiyetle değerlendirerek oyunculuk kariyerinde titizlikle ilerleyen Binnaz Ergin başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra kendisi gibi kabiliyetli eşi Zafer Ergin'in eşi olması özelliğiyle de ara ara gündeme geliyor.

BİNNAZ ERGİN KAÇ YAŞINDA, MEMLEKETİ NERESİ?

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin'in doğum yılı ve memleketine yönelik haber kaynaklarında net bir ibare geçmemektedir.

Bu sebeple ünlü oyuncunun yaşı ve nereli olduğu ile ilgili kesin bir bilgi yayınlanmamıştır. Yaşına dair kesin bilgi geçmese de, başarılı oyuncunun meslek kariyerinde önemli bir yer edindiği ve profosyonel bir oyuncu olduğu kesindir.

ZAFER ERGİN İLE BİNNAZ ERGİN NE ZAMAN EVLENDİ?

Arka Sokaklar dizisinin efsane karakteri Rıza Baba'yı oynayan usta oyuncu Zafer Ergin ile Binnaz Ergin, 1986 yılından bu yana mutlu beraberliklerini sürdürmeye devam etmektedir.

83 yaşındaki usta oyuncu Zafer Ergin'in Binnaz Ergin'den önce 1975-1979 dönemi boyunca oyuncu Melek Baykal ile evli kaldığı bilinmektedir.

BİNNAZ ERGİN İLE ZAFER ERGİN'İN ÇOCUKLARI VAR MI, VARSA KAÇ TANE?

40 yılı aşkın evlilik hayatı olduğu bilinen usta isim Zafer Ergin ile Binnaz Ergin'in mutlu evlilik hayatında 'Esra' ismini koydukları bir kızları vardır.

Annesi Binnaz Ergin'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Esra Ergin'in son hali görenleri şaşırtıyor. İşte Zafer Ergin ile eşi Binnaz Ergin'in kızları Esra ile beraber çekildikleri kareleri:



