İran saklamaya çalıştı, ABD jetleri bombaladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saklamaya çalıştığı füze rampalarını bombaladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD güçleri onları aramaktan vazgeçmeyecek. Onları bulacağız ve imha edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde; gizlenmeye çalışılan füze rampalarının hedef alındığı görüldü.