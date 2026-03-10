Maskeli hırsızdan soygun girişimi! Silahla döviz bürosuna girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosu, 10 Ocak Cumartesi günü soyguncunun hedefi oldu. Yüzü maskeli bir kişi, döviz bürosuna girerek işletme sahibiyle çalışanları silahla tehdit etti ve bir süre sonrada oradan kaçtı. Soygun girişimi, büronun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yapılan çalışmalardaa 24 yaşındaki şüpheli V.G., Sancaktepe'te yakalanarak gözaltına alındı.