Motosikletler kafa kafaya çarpıştı! Hatay'daki feci kaza kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüleri ve bir yolcu yere savrularak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.