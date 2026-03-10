Samsun'da korkutan kaza! İki otomobilin çarpışma anı kamerada

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ordu-Samsun karayolunda seyir halinde olan C.D.'nin kullandığı otomobil, Dikbıyık mevkisindeki kavşaktan dönüş yapmak için yavaşladı. Aynı istikamette ilerleyen O.S. yönetimindeki hafif ticari araç ise hızını ayarlayamayarak önünde bulunan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri refüje savrulurken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada H.D., M.Y., C.D., O.S., S.G. ve Y.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.