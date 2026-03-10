Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 milyonlarca vatandaşlar tarafından bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, 100 bin konutun ayrıldığı İstanbul kura çekimi için kritik haftaya girildi. Bugüne kadar proje kapsamında 79 ilin kura çekimi gerçekleştirildi ve hak sahipleri belirlendi. Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde kura çekimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından TOKİ İstanbul kura çekim tarihi gündeme geldi. 1 milyon 235 bin vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi ve sonuç sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 12:06

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak soruları 79 ilde kura çekiminin tamamlanmasının ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konut için toplam 1 milyon 235 bin 169 vatandaş başvuru yaptı. TOKİ tarafından İstanbul kura çekiminin Anadolu ve Avrupa yakası olarak iki farklı tarihte gerçekleştirilmesi bekleniyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi gündem oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

TOKİ İSTANBUL ANADOLU/AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026

TOKİ İstanbul kura çekiminin Avrupa ve Anadolu yakasında ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta içerisinde TOKİ İstanbul kura çekim tarihinin açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise TOKİ tarafından kura çekimlerinin Anadolu ve Avrupa yakası şeklinde iki farklı tarihte gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından ise sonuçlar açıklanacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesinde PDF formatında eklenecek. Kura sonuçları genel olarak kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde sisteme yükleniyor. Ancak İstanbul'da başvuru ve konut sayısının fazla olmasından dolayı yoğunluk yaşanma ihtimali bulunuyor.

Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul konutlarının hangi ilçelerde yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. TOKİ İstanbul kura çekim tarihinin belli olmasının ardından, konutların yapılacağı ilçelerin de duyurulması bekleniyor.

Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, canlı yayında ve noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından sisteme yüklenecek. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar hak sahipleri isim listelerine PDF formatında erişim sağlayabilecekler. e-Devlet Kapısı üzerinden de TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulanabilecek. Ayrıca vatandaşlar canlı yayını izleyerek de hak sahiplik durumlarını kontrol edebilecekler. Kura çekimlerinin canlı yayını TOKİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanıyor.

ETİKETLER
#sosyal konut projesi
#Tokİ Sonuçları
#Tokİ Kura Takvimi
#Tokİ 500 Bin Sosyal Konut
#Tokİ İstanbul Kura Çekimi
#Anadolu Avrupa Yakası
#Tokİ İstanbul Kura Sonuçları
#Tokİ İstanbul Konutları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.