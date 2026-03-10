Anadolu/Avrupa yakası TOKİ İstanbul kura takvimi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak soruları 79 ilde kura çekiminin tamamlanmasının ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konut için toplam 1 milyon 235 bin 169 vatandaş başvuru yaptı. TOKİ tarafından İstanbul kura çekiminin Anadolu ve Avrupa yakası olarak iki farklı tarihte gerçekleştirilmesi bekleniyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi gündem oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, nasıl yapılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

TOKİ İSTANBUL ANADOLU/AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026

TOKİ İstanbul kura çekiminin Avrupa ve Anadolu yakasında ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta içerisinde TOKİ İstanbul kura çekim tarihinin açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise TOKİ tarafından kura çekimlerinin Anadolu ve Avrupa yakası şeklinde iki farklı tarihte gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından ise sonuçlar açıklanacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesinde PDF formatında eklenecek. Kura sonuçları genel olarak kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde sisteme yükleniyor. Ancak İstanbul'da başvuru ve konut sayısının fazla olmasından dolayı yoğunluk yaşanma ihtimali bulunuyor.

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul konutlarının hangi ilçelerde yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. TOKİ İstanbul kura çekim tarihinin belli olmasının ardından, konutların yapılacağı ilçelerin de duyurulması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, canlı yayında ve noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından sisteme yüklenecek. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar hak sahipleri isim listelerine PDF formatında erişim sağlayabilecekler. e-Devlet Kapısı üzerinden de TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulanabilecek. Ayrıca vatandaşlar canlı yayını izleyerek de hak sahiplik durumlarını kontrol edebilecekler. Kura çekimlerinin canlı yayını TOKİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanıyor.