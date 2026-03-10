Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmaya yol açtı.
Dün 110 doları gören brent petrolün varil fiyatı salı günü öğlen saatlerinden 92,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen yarın akaryakıta son 1 hafta içinde 4. zam geliyor.
POMPAYA 80 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 11.03.2026 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere
Benzin grubunda 3,19 TL fiyat artışı bekleniyor.
Artışın %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak.
Pompaya yansıyacak artış, benzin grubunda 80 Kuruş olarak gerçekleşecek.
10 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 60.32 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 60.16 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 61.28 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 61.56 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor: Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor.
KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.