Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Mart 10, 2026 12:10
1
Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmaya yol açtı. 

Dün 110 doları gören brent petrolün varil fiyatı salı günü öğlen saatlerinden 92,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen yarın akaryakıta son 1 hafta içinde 4. zam geliyor.

 

2
Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

POMPAYA 80 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 11.03.2026 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere

Benzin grubunda 3,19 TL fiyat artışı bekleniyor.

Artışın %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak.

Pompaya yansıyacak artış, benzin grubunda 80 Kuruş olarak gerçekleşecek. 

3
akaryakıt fiyatları

10 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 60.32 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL

4
Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.16 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL

5
benzin fiyatları ankara

ANKARA

Benzin: 61.28 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL

6
benzin fiyatları izmir

İZMİR

Benzin: 61.56 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL

7
Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

8
Akaryakıta yarın bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? 

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:  Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. 

KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

