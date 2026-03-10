Mağazadaki indirim için birbirini ezdiler! İzdiham anları kameraya yansıdı

Kategoriler
Sivas'ta indirimli satış yapan bir giyim mağazasının açılışı izdihama neden oldu. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kapının açılmasıyla birlikte birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşarken bazı vatandaşlar ise ayakkabısını kaybetti. Mağazada yaşanan izdiham anları cep telefonu kamerasına yansıdı.