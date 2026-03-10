Elektrik direğine çarparak takla attı! O anlar saniye saniye kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sürücü, seyir halindeyken bir anlık dalgınlık yaşayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada otomobil, takla atarak yolun ortasında yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen sakip ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.