Elektrik direğine çarparak takla attı! O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sürücü, seyir halindeyken bir anlık dalgınlık yaşayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada otomobil, takla atarak yolun ortasında yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen sakip ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.