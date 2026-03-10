Altın için 14 bin dolarlık yük! İslam Memiş yasak için tam tarih verdi

Kategoriler
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın piyasasından petrol fiyatlarına, küresel manipülasyon iddialarından Türkiye’deki mücevherat sektörüne kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Mücevherat sektöründe sık sık dile getirilen "ÖTV kaldırılsın" çağrılarına değinen Memiş, Türkiye’nin pırlanta ve değerli taş ticaretinde merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ancak mevcut maliyetlerle bunun zor olduğunu belirtti.
Memiş, altın piyasasında ciddi bir işçilik maliyeti sorunu olduğunu vurgulayarak "Altın tarafında bir ithalat yasağı var. Mesela 1 kilogram külçe altında Ocak ayında yaklaşık 14 bin dolar işçilik vardı. Yetkililer önce bunu dillendirsinler. Dünyaya kıyasla biz 1 kilogram külçe altına niye 14 bin dolar işçilik veriyoruz?" dedi.
Bu maliyet farkı ortadan kalkmadan Türkiye’nin cazip bir üretim merkezi olmasının zor olduğunu belirten Memiş, yabancı yatırımcının bu şartlarda Türkiye’ye gelmek istemeyeceğini dile getirdi.
Memiş, altın ticaretinde sıkça örnek gösterilen Dubai hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dubai’deki ticari hareketliliğin arka planında farklı sebepler olduğunu söyleyerek "Oraya gidenlerin çoğu ticaret için gitmedi. Kara para aklayanlar, vergiden kaçanlar hep orada ticaret yaptı. Bunu dünyada bilmeyen yok; çocuk bile biliyor" ifadesini kullandı.
Son dönemde Dubai’de denetimlerin arttığını belirten Memiş, altın ticareti ve vergi süreçlerinin artık daha sıkı kontrol edildiğini ifade ederek "Şimdi her taraftan denetim geliyor: altın, fatura, kaçakçılık, vergi… Her şey didik didik ediliyor" dedi.
Türkiye’de altın ithalatına yönelik kısıtlamaların da sektörü zorladığını belirten Memiş, bu durum için "Ben yılın ikinci yarısında ithalat tarafında bir yasağın kalkmasını şahsen bekliyorum. Temmuz olabilir, Ağustos olabilir" şeklinde konuştu.
Küresel emtia piyasalarındaki sert dalgalanmalara da değinen Memiş, petrol fiyatlarındaki ani hareketleri “manipülasyon” olarak nitelendirerek "Dün petrol fiyatı 114,3 doları gördü. Ben buna soygun diyorum. Bir günde yüzde 25’e varan farklar oluştu. Brent petrol 120 dolara yaklaştı, akşam 82 dolara düştü. Bu bildiğin manipülasyon. Üstelik yasal soygun" dedi.
Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten Memiş, "Eğer uzun vadeli yatırımcıysan korkma. Ama kaldıraçlı işlem yapıyorsan bir sabah kalkarsın, her şeyini kaybedersin" diyerek özellikle kaldıraçlı işlemlere karşı uyardı.
Altın, gümüş ve petrol piyasalarında büyük oyuncuların yön verdiğini söyleyen Memiş, küresel ölçekte bir emtia rekabeti yaşandığını savunarak "Emtia savaşları başladı: altın, gümüş, petrol… Hepsi bunun içinde. Teknik analiz falan işlemiyor; tamamen spekülasyonla ilerleyen bir piyasa var" şeklinde konuştu.
Önümüzdeki aylarda benzer dalgalanmaların devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların fiyat yerine sahip oldukları varlık miktarına odaklanması gerektiğini ifade etti.
Jeopolitik gelişmelerin piyasaları etkilemeye devam edeceğini söyleyen Memiş, enerji ve emtia sahiplerinin bu dönemde avantajlı olduğunu dile getirdi.
Memiş ayrıca Türkiye’nin son yıllarda zorlu süreçlerden geçtiğini ancak buna rağmen önemli bir direnç gösterdiğini belirterek, küresel gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.