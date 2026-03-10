Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için 14 bin dolarlık yük! İslam Memiş yasak için tam tarih verdi

Mart 10, 2026 11:21
1
islam memiş altın

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın piyasasından petrol fiyatlarına, küresel manipülasyon iddialarından Türkiye’deki mücevherat sektörüne kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

2
altın ötv

Mücevherat sektöründe sık sık dile getirilen "ÖTV kaldırılsın" çağrılarına değinen Memiş, Türkiye’nin pırlanta ve değerli taş ticaretinde merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ancak mevcut maliyetlerle bunun zor olduğunu belirtti.
 

3
altın piyasası

ALTINDA 14 BİN DOLARLIK YÜK

Memiş, altın piyasasında ciddi bir işçilik maliyeti sorunu olduğunu vurgulayarak "Altın tarafında bir ithalat yasağı var. Mesela 1 kilogram külçe altında Ocak ayında yaklaşık 14 bin dolar işçilik vardı. Yetkililer önce bunu dillendirsinler. Dünyaya kıyasla biz 1 kilogram külçe altına niye 14 bin dolar işçilik veriyoruz?" dedi.
 

4
ALTIN FİYATLARI

Bu maliyet farkı ortadan kalkmadan Türkiye’nin cazip bir üretim merkezi olmasının zor olduğunu belirten Memiş, yabancı yatırımcının bu şartlarda Türkiye’ye gelmek istemeyeceğini dile getirdi.
 

5
altın ticareti

Memiş, altın ticaretinde sıkça örnek gösterilen Dubai hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dubai’deki ticari hareketliliğin arka planında farklı sebepler olduğunu söyleyerek "Oraya gidenlerin çoğu ticaret için gitmedi. Kara para aklayanlar, vergiden kaçanlar hep orada ticaret yaptı. Bunu dünyada bilmeyen yok; çocuk bile biliyor" ifadesini kullandı.

 

6
DUBAİ'YE NEDEN GİDİLİYOR?

DUBAİ'YE NEDEN GİDİLİYOR?

Son dönemde Dubai’de denetimlerin arttığını belirten Memiş, altın ticareti ve vergi süreçlerinin artık daha sıkı kontrol edildiğini ifade ederek "Şimdi her taraftan denetim geliyor: altın, fatura, kaçakçılık, vergi… Her şey didik didik ediliyor" dedi.
 

7
ithalat yasağı

YILIN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ

Türkiye’de altın ithalatına yönelik kısıtlamaların da sektörü zorladığını belirten Memiş, bu durum için "Ben yılın ikinci yarısında ithalat tarafında bir yasağın kalkmasını şahsen bekliyorum. Temmuz olabilir, Ağustos olabilir" şeklinde konuştu.
 

8
PETROLDE MANİPÜLASYON

PETROLDE MANİPÜLASYON

Küresel emtia piyasalarındaki sert dalgalanmalara da değinen Memiş, petrol fiyatlarındaki ani hareketleri “manipülasyon” olarak nitelendirerek "Dün petrol fiyatı 114,3 doları gördü. Ben buna soygun diyorum. Bir günde yüzde 25’e varan farklar oluştu. Brent petrol 120 dolara yaklaştı, akşam 82 dolara düştü. Bu bildiğin manipülasyon. Üstelik yasal soygun" dedi.
 

9
Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar

2026 YILI AL SAT YILI DEĞİL

Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten Memiş, "Eğer uzun vadeli yatırımcıysan korkma. Ama kaldıraçlı işlem yapıyorsan bir sabah kalkarsın, her şeyini kaybedersin" diyerek özellikle kaldıraçlı işlemlere karşı uyardı.
 

10
Altın, gümüş ve petrol piyasaları

Altın, gümüş ve petrol piyasalarında büyük oyuncuların yön verdiğini söyleyen Memiş, küresel ölçekte bir emtia rekabeti yaşandığını savunarak "Emtia savaşları başladı: altın, gümüş, petrol… Hepsi bunun içinde. Teknik analiz falan işlemiyor; tamamen spekülasyonla ilerleyen bir piyasa var" şeklinde konuştu.
 

11
ALTIN GÜMÜŞ

Önümüzdeki aylarda benzer dalgalanmaların devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların fiyat yerine sahip oldukları varlık miktarına odaklanması gerektiğini ifade etti.
 

12
ELİNDE MALI OLAN GÜÇLÜ

ELİNDE MALI OLAN GÜÇLÜ

Jeopolitik gelişmelerin piyasaları etkilemeye devam edeceğini söyleyen Memiş, enerji ve emtia sahiplerinin bu dönemde avantajlı olduğunu dile getirdi.

 

13
küresel gelişmeler

Memiş ayrıca Türkiye’nin son yıllarda zorlu süreçlerden geçtiğini ancak buna rağmen önemli bir direnç gösterdiğini belirterek, küresel gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.