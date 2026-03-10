Altın için 14 bin dolarlık yük! İslam Memiş yasak için tam tarih verdi

ALTINDA 14 BİN DOLARLIK YÜK

Memiş, altın piyasasında ciddi bir işçilik maliyeti sorunu olduğunu vurgulayarak "Altın tarafında bir ithalat yasağı var. Mesela 1 kilogram külçe altında Ocak ayında yaklaşık 14 bin dolar işçilik vardı. Yetkililer önce bunu dillendirsinler. Dünyaya kıyasla biz 1 kilogram külçe altına niye 14 bin dolar işçilik veriyoruz?" dedi.

