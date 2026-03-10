Dünya petrol piyasasında kriz! Aramco CEO’su 'felaket olur' diyerek açıkladı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş 2. haftasına girdi. Karşılıklı füze atışları devam ederken, İran'ın en vurucu misillemesi Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla yaşandı. Petrol tankerlerinin geçişine izin vermeyen İran, dünya genelinde yakıt krizine neden oldu. Uçan petrol fiyatları Trump'ın açıklamalarıyla düşse de dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser'den önemli açıklamalar geldi.

"SONUÇLARI FELAKET OLUR"

Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, İran savaşının Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığı aksatmaya devam etmesi durumunda bunun küresel petrol piyasaları için "felaket sonuçlar" doğuracağını söyledi. Nasser gazetecilere yaptığı açıklamada, bu aksaklığın sadece taşımacılık ve sigorta sektörlerini altüst etmekle kalmayacağını, aynı zamanda havacılık, tarım, otomotiv ve diğer endüstriler üzerinde de dramatik domino etkileri olacağını belirtti. Suudi Aramco CEO'su, küresel petrol stoklarının son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve bu kriz nedeniyle stoklardan daha hızlı çekim yapılacağını vurguladı. Amin Nasser ayrıca, boğazdaki taşımacılığın yeniden başlamasının kritik önemde olduğunu söyledi.