TGRT Haber
 Özge Sönmez

Dünya petrol piyasasında kriz! Aramco CEO’su 'felaket olur' diyerek açıkladı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatasıyla dünya genelinde yakıt sorunu ayyuka çıktı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser de yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu. Nasser, krizin devam etmesi durumunda bunun küresel petrol piyasaları için "felaket sonuçlar" doğuracağını söyledi.

10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 12:23

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş 2. haftasına girdi. Karşılıklı füze atışları devam ederken, İran'ın en vurucu misillemesi 'nı kapatmasıyla yaşandı. Petrol tankerlerinin geçişine izin vermeyen İran, dünya genelinde yakıt krizine neden oldu. Uçan petrol fiyatları Trump'ın açıklamalarıyla düşse de dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser'den önemli açıklamalar geldi.

Dünya petrol piyasasında kriz! Aramco CEO’su 'felaket olur' diyerek açıkladı

"SONUÇLARI FELAKET OLUR"

Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, İran savaşının Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığı aksatmaya devam etmesi durumunda bunun küresel petrol piyasaları için "felaket sonuçlar" doğuracağını söyledi. Nasser gazetecilere yaptığı açıklamada, bu aksaklığın sadece taşımacılık ve sigorta sektörlerini altüst etmekle kalmayacağını, aynı zamanda havacılık, tarım, otomotiv ve diğer endüstriler üzerinde de dramatik domino etkileri olacağını belirtti. Suudi Aramco CEO'su, küresel petrol stoklarının son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve bu kriz nedeniyle stoklardan daha hızlı çekim yapılacağını vurguladı. Amin Nasser ayrıca, boğazdaki taşımacılığın yeniden başlamasının kritik önemde olduğunu söyledi.

hürmüz boğazı
Enerji Piyasaları
İran Savaşı
Petrol Krizi
Suudi Aramco
Dünya
