Aylarca süren tezgah! Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandırmış

Antalya'da iş yeri sahibi M.Y. yapılan hesaplara rağmen eline geçen paraların eksik olduğunu fark edince gerçek ortaya çıktı. Sipariş sorumlusu olarak çalışan B.G. isimli şahıstan şüphelenen iş yeri sahibi soluğu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde aldı.

İŞ YERİNİ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞ

M.Y.'nin müracaatı sonrası Uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, olayın şüphelisi B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.