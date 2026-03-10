Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Aylarca süren tezgah! Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandırmış

Antalya'da sipariş sorumlusu olarak çalışan B.G. isimli şahıs, işyerini 8 milyon 500 bin TL dolandırdı. İşletmede 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslim eden ve faturalarda usulsüzlük yapan çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aylarca süren tezgah! Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandırmış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 11:45

Antalya'da iş yeri sahibi M.Y. yapılan hesaplara rağmen eline geçen paraların eksik olduğunu fark edince gerçek ortaya çıktı. Sipariş sorumlusu olarak çalışan B.G. isimli şahıstan şüphelenen iş yeri sahibi soluğu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde aldı.

İŞ YERİNİ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞ

M.Y.'nin müracaatı sonrası Uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, olayın şüphelisi B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
24 şehirde suçlulara ağır darbe! 360 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal sözler! Doğum gününü kutladı
AYM Başkanvekilli değişti! Hasan Tahsin Gökcan’ın yerine İrfan Fidan seçildi
ETİKETLER
#Antalya Dolandırıcılık
#Milyonluk Vurgun
#Iş Yeri Vurgunu
#Malzeme Eksikliği
#Faturalarda Usulsüzlük
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.