24 şehirde suçlulara ağır darbe! 360 şüpheli kıskıvrak yakalandı

24 şehirde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik dev operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanlığı, 360 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 24 şehirde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, ve Nitelikli " suçlarına yönelik operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından operasyonların düzenlendiği belirtildi.

24 şehirde suçlulara ağır darbe! 360 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Açıklamada, son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 360 şüphelinin yakalandığı ve bunların 162'sinin tutuklandığı ifade edildi. 125 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirilirken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı. 24 İl merkezli ‘Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 162’si tutuklandı, 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ürün satış dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızın güvenliği için siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2031263854638821426

