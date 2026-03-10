Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'

Ankara'da 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır tek yudum su içemiyor. Başkent'teki tüm hastanelere gittiğini söyleyen Akbıyık, su içmeye çalıştığında tiksindiğini belirterek doktorlardan yardım istedi. 1992 yılında evinde çıkan yangında sonra su içemediğini belirten yaşlı adam, "Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
10:46
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
10:55

'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır suya hasret kaldı. 1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendikten sonra komaya girdiğini belirten Akbıyık, uyandıktan sonra su içemediğini belirtti. 34 yıldır tek yudum su içemeyen hastane hastane gezse de bir çözüm bulamadığını belirtti. Su içmeye çalıştığı zaman midesi bulanan adam, 'Zehir bu, nefes alamıyorum su içmeye çalışınca" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992'deki kömür zehirlenmesi sonrası girdiği komadan uyandığından beri 34 yıldır su içemiyor ve birçok hastaneye başvurmasına rağmen çare bulamıyor.
79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır su içemiyor.
Bu durum, 1992'de yaşadığı kömür zehirlenmesi ve sonrası girdiği komayla başladı.
Su içmeye çalıştığında midesi bulanıyor ve tiksinti yaşıyor.
Çok sayıda hastaneye başvurmasına rağmen rahatsızlığına bir çözüm bulunamadı.
Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içebiliyor; kola ve meyve suyu tüketemiyor.
Akbıyık, artık su ve diğer içecekleri tüketebilmeyi arzuluyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'

HER ŞEY SENELER ÖNCE YAŞANAN YANGINLA BAŞLADI

Akbıyık, "Kirada otururken kömürden zehirlendik. Evde bir koku vardı o kokunun içerisinde ben yattım. Sabah oldu kalkamadık, komşu geldi. Komşu, 'bunlar niye hala yatıyor, daha önce hiç bu saate kadar yatmazlar' dedi. Pencereyi açtığında içeriden dışarı pis bir duman çıkmış. Hemen zehirlendiler diye polisi aramış" diye konuştu.

Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'

KOMADAN ÇIKINCA SU İÇEMEDİ

Hastanede 2 gün komada kaldığını anlatan Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'

"SUYA HASRET KALDIM, GÜLMEYE HASRET KALDIM"

Pek çok hastaneye başvurduğunu, ama sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım" dedi.

"ARTIK SU İÇMEK İSTİYORUM"

Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirterek "Kola olsun, meyve suyu olsun onları asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum. Şu iki günlük dünyada ben de mutlu olmak istiyorum. Su içeyim, kola içeyim, meyve suyumu içeyim" şeklinde konuştu.

Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'
TGRT Haber
