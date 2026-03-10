Ankara'da inanılmaz olay! 34 yıldır su içemiyor: 'Zehir gibi geliyor, yutamıyorum'

Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır suya hasret kaldı. 1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendikten sonra komaya girdiğini belirten Akbıyık, uyandıktan sonra su içemediğini belirtti. 34 yıldır tek yudum su içemeyen yaşlı adam hastane hastane gezse de bir çözüm bulamadığını belirtti. Su içmeye çalıştığı zaman midesi bulanan adam, 'Zehir bu, nefes alamıyorum su içmeye çalışınca" dedi.

HER ŞEY SENELER ÖNCE YAŞANAN YANGINLA BAŞLADI

Akbıyık, "Kirada otururken kömürden zehirlendik. Evde bir koku vardı o kokunun içerisinde ben yattım. Sabah oldu kalkamadık, komşu geldi. Komşu, 'bunlar niye hala yatıyor, daha önce hiç bu saate kadar yatmazlar' dedi. Pencereyi açtığında içeriden dışarı pis bir duman çıkmış. Hemen zehirlendiler diye polisi aramış" diye konuştu.

KOMADAN ÇIKINCA SU İÇEMEDİ

Hastanede 2 gün komada kaldığını anlatan Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

"SUYA HASRET KALDIM, GÜLMEYE HASRET KALDIM"

Pek çok hastaneye başvurduğunu, ama sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım" dedi.

"ARTIK SU İÇMEK İSTİYORUM"

Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirterek "Kola olsun, meyve suyu olsun onları asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum. Şu iki günlük dünyada ben de mutlu olmak istiyorum. Su içeyim, kola içeyim, meyve suyumu içeyim" şeklinde konuştu.