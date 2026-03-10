Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turunda eşleştiği İtalya temsilcisi Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup ettikten sonra rövanş maçında deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırmış ve İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmişti.

Özetle

Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçında bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya gelecek. üsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlamıştı. Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

LİG ETABINDA GÜLEN GALATASARAY OLMUŞTU

Galatasaray, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında konuk etmişti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.

Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, Liverpool maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.

LIVERPOOL'DAKİ SON GELİŞMELER

Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü. "Kırmızılar" 29 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 48 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için ya Premier Lig'de üst sıralara tırmanması ya da "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.

İngiliz ekibi Liverpool'da Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Liverpool'da Alisson Becker, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak kadroda yer alamayacak.

İNGİLTERE'DEKİ RÖVANŞ 18 MART'TA

Bu akşam oynanacak maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak Galatasaray, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

OSIMHEN, BURAK YILMAZ'I YAKALAMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

AVRUPA'DA 339. KARŞILAŞMA

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 339. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 338 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 467 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.

İNGİLİZ TAKIMLARINA ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 5 müsabakada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ile 2, Tottenham, Liverpool ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike