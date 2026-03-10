Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının heyecanı başlıyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İstanbul'da saat 20.45'te İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta İngiltere'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 10:36

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turunda eşleştiği İtalya temsilcisi Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup ettikten sonra rövanş maçında deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırmış ve İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmişti.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı bu akşam 20.45'te RAMS Park'ta Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak ve TRT 1 ile Tabii'den yayımlanacak.
Galatasaray, bu sezon lig etabında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılı ekip tam kadro sahaya çıkarken, 7 oyuncu ve teknik direktör Okan Buruk kart ceza sınırında bulunuyor.
Liverpool'da Alisson Becker dahil 5 önemli oyuncu kadroda yer almazken, 2 oyuncu da kart ceza sınırında.
Rövanş maçı 18 Mart'ta İngiltere'de Anfield'da yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçında bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya gelecek. üsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlamıştı. Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

LİG ETABINDA GÜLEN GALATASARAY OLMUŞTU

Galatasaray, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında konuk etmişti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.

Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, Liverpool maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

LIVERPOOL'DAKİ SON GELİŞMELER

Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü. "Kırmızılar" 29 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 48 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için ya Premier Lig'de üst sıralara tırmanması ya da "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.

İngiliz ekibi Liverpool'da Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Liverpool'da Alisson Becker, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak kadroda yer alamayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

İNGİLTERE'DEKİ RÖVANŞ 18 MART'TA

Bu akşam oynanacak maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak Galatasaray, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

OSIMHEN, BURAK YILMAZ'I YAKALAMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

AVRUPA'DA 339. KARŞILAŞMA

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 339. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 338 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 467 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

İNGİLİZ TAKIMLARINA ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 5 müsabakada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ile 2, Tottenham, Liverpool ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe transfer operasyonuna başladı: Fisnik Asllani için Chelsea ile dev yarış!
Arne Slot'tan Galatasaray tespiti: "Onlar için baskı olacak"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.