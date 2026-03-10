Fenerbahçe transfer operasyonuna başladı: Fisnik Asllani için Chelsea ile dev yarış!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, gözünü Almanya’ya dikti.

Kış transfer döneminde genç yetenek Sidiki Cherif hamlesiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, asıl büyük bombayı yaz aylarında patlatmaya hazırlanıyor.

CHELSEA İLE DÜELLO: FİSNİK ASLLANİ GÜNDEMDE

Hücum hattını gençleştirmek ve fizik gücü yüksek bir golcü takviye etmek isteyen Fenerbahçe’nin radarına, Hoffenheim’ın yıldızı Fisnik Asllani girdi. Kosovan Football’da yer alan habere göre; Kanarya, 23 yaşındaki dev golcü için dev bir rekabetin içinde. Haberde, İngiliz devi Chelsea’nin de oyuncuyu çok istediği ancak Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde resmi hamleyi yaparak transferi bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

1.91'LİK DEV GOLCÜ

8 Ağustos 2002 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen ve milli takım tercihini Kosova’dan yana kullanan Asllani, modern santrfor tanımına tam olarak uyuyor. 1.91’lik boyuyla hava toplarında büyük üstünlük kuran genç yıldız, sadece bitiriciliğiyle değil, oyun zekasıyla da ön plana çıkıyor.

İŞTE ASLLANİ’NİN BU SEZONKİ ÇILGIN İSTATİSTİKLERİ:

Hoffenheim ile olan sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2029’a kadar uzatan Asllani, bu sezon adeta küllerinden doğdu. Alman ekibiyle 29 maça çıkan genç forvet, 9 gol 8 asistlik skor katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

YENİ SEZON PLANLAMASININ KİLİT İSMİ

Fenerbahçe yönetiminin, scout ekibinden gelen olumlu raporlar doğrultusunda Asllani'yi "proje transferi" olarak gördüğü ifade ediliyor. 30 milyon euroluk piyasa değeriyle dikkat çeken oyuncu için sarı-lacivertlilerin kiralama + satın alma opsiyonu gibi yöntemlerin üzerinde durabileceği de gelen haberler arasında.