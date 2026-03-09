Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta konuk ediyor. Lig etabında rakibini dize getiren sarı-kırmızılılarda hedef; İstanbul’da avantajlı skoru alıp Anfield yolculuğuna moralli çıkmak. İşte dev maça dair tüm detaylar, sakat-cezalı raporu ve muhtemel 11’ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan fırtınası son 16 turuyla devam ediyor. Play-off etabında İtalyan devi Juventus’u unutulmaz bir eşleşme sonrası saf dışı bırakan temsilcimiz Galatasaray, Avrupa’nın dev ekiplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

0:00 237
Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı bu dev müsabaka, yarın saat 20.45’te başlayacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği karşılaşma, futbolseverlerle şifresiz olarak TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden buluşacak.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

ASLAN’DA EKSİK YOK, REKOR ALARMI VAR!

Teknik direktör Okan Buruk, bu kritik randevu öncesinde tam kadro olmanın avantajını yaşıyor. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, tek eksik UEFA listesinde yer almayan genç isimler. Gözler ise Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’de olacak. Bu sezon Devler Ligi’nde 7 golü bulunan Osimhen, 1 gol daha atması halinde Burak Yılmaz’ın (2012-13 sezonu, 8 gol) "bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale edecek. Hatırlanacağı üzere lig etabındaki 1-0’lık Liverpool zaferinde galibiyet golü yine Osimhen’in penaltısıyla gelmişti.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

KART SINIRINDA 7 İSİM: RÖVANŞ TEHLİKESİ

Galatasaray’da Anfield’daki rövanş öncesi adeta "sarı alarm" verilmiş durumda. Uğurcan Çakır, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen yarın kart görmeleri halinde 18 Mart'taki rövanşta forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'de kulübede olamayacak.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

YARIM MİLYAR EURO’LUK LIVERPOOL YARALI

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Premier Lig’de zirvenin uzağında kalsa da Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorilerinden biri. Yaz döneminde Florian Wirtz (140M €) ve Alexander Isak (120M €) gibi isimlerle kadrosuna 500 milyon eurodan fazla yatırım yapan İngiliz devi, İstanbul'da çıkış arıyor. Ancak konuk ekipte golcü Alexander Isak, sakatlığı nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Robertson, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Bu dev eşleşmenin rövanşı 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de, TSİ 23.00'te Anfield Stadı’nda oynanacak.

Galatasaray’da Osimhen alarmı! Liverpool maçı öncesi 7 isim uçurumun kenarında

PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞININ UZAĞINDA

Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü. Liverpool, 29 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 48 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için ya Premier Lig'de üst sıralara tırmanması ya da "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.

