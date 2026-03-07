Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın vazgeçilmez ismi Lucas Torreira’dan camiayı sarsacak transfer itirafı geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı yıldız, hayalindeki takımı açıklarken adeta "Beni alın" çağrısında bulundu. "Milyon kez söyledim, artık yoruldum" diyen tecrübeli orta sahanın ayrılık sinyali veren o sözleri ve transferindeki son durumun perde arkası haberimizde...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 11:38

Galatasaray’da şampiyonluk yolunda kritik virajlar dönülürken, takımın adeta "dinamosu" olan Lucas Torreira’dan camiayı sarsacak açıklamalar geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

0:00 101
Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı yıldız, ülkesinin basınına verdiği röportajda transfer süreciyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

"MİLYON KEZ SÖYLEDİM, ARTIK YORULDUM"

Uzun süredir Arjantin devi Boca Juniors’a olan hayranlığını gizlemeyen 30 yaşındaki futbolcu, bu kez sitem dolu konuştu. Hayalindeki takımdan beklediği hamleyi göremeyen Torreira, transfer ateşi yakarken şu ifadeleri kullandı: "Boca'da oynamayı ne kadar çok istediğimi artık herkes biliyor. Bunu milyon kez söyledim ve dürüst olmak gerekirse artık söylemekten yoruldum. Ancak şu ana kadar benimle kimse iletişime geçmedi."

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

"GERÇEKTEN İSTENDİĞİM YERDE OLACAĞIM"

Transferde tek taraflı isteğin yeterli olmadığını vurgulayan tecrübeli orta saha, geleceğine dair net bir mesaj verdi. "Kendi arzularımın ötesinde, eğer kimse beni istemiyorsa bir şey değişmeyecek" diyen Torreira, profesyonel yaklaşımını koruyacağını ancak önceliğinin "istendiği yer" olacağını belirtti. Yıldız oyuncu, futbolu bıraktığında bu hayalini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsünü yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Cimbom'un vazgeçilmezi olan Torreira'nın sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon 35 maça çıkan Uruguaylı, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız orta sahanın hedefi ise 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla sahada olmak.

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?
Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.