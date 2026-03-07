Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Uruguaylı yıldızdan çarpıcı transfer çağrısı: 'Artık yoruldum'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray’da şampiyonluk yolunda kritik virajlar dönülürken, takımın adeta "dinamosu" olan Lucas Torreira’dan camiayı sarsacak açıklamalar geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı yıldız, ülkesinin basınına verdiği röportajda transfer süreciyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Uzun süredir Arjantin devi Boca Juniors’a olan hayranlığını gizlemeyen 30 yaşındaki futbolcu, bu kez sitem dolu konuştu. Hayalindeki takımdan beklediği hamleyi göremeyen Torreira, transfer ateşi yakarken şu ifadeleri kullandı: "Boca'da oynamayı ne kadar çok istediğimi artık herkes biliyor. Bunu milyon kez söyledim ve dürüst olmak gerekirse artık söylemekten yoruldum. Ancak şu ana kadar benimle kimse iletişime geçmedi."
Transferde tek taraflı isteğin yeterli olmadığını vurgulayan tecrübeli orta saha, geleceğine dair net bir mesaj verdi. "Kendi arzularımın ötesinde, eğer kimse beni istemiyorsa bir şey değişmeyecek" diyen Torreira, profesyonel yaklaşımını koruyacağını ancak önceliğinin "istendiği yer" olacağını belirtti. Yıldız oyuncu, futbolu bıraktığında bu hayalini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsünü yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.
Cimbom'un vazgeçilmezi olan Torreira'nın sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon 35 maça çıkan Uruguaylı, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız orta sahanın hedefi ise 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla sahada olmak.