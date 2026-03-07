Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbinin şifreleri!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dolmabahçe deplasmanı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbinin şifreleri!
Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi kritikleri geldi. Başarılı çalıştırıcı, maçın hangi aşamalar üzerinden ilerleyebileceğini anlattı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbinin şifreleri!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN DERBİNİN ŞİFRELERİ!

"Rakibimizin yükselen bir performansı var. Transfer döneminde gelenlerle birlikte daha yukarıya giden bir Beşiktaş var. Bunun bilincindeyiz. Bu aya 4 puan önde girmemiz çok önemli. Avrupa'da son 16'dayız. Kupada çeyrek finaldeyiz. Bu öz güven takımlar için önemli. Bu oyuna olumlu yansıyacaktır. İki takım da kazanmak için oynayacak. Şampiyonluk yolunda deplasmandasınız ama biz her maçı kazanmak zorundayız. Aynı şekilde Beşiktaş da kazanmak için elinden geleni yapacak. İnşallah güzel bir maç olsun. İnşallah iyi futbolun konuşulduğu bir maç olur. İki tane kaliteli kadro var. İki takımda da orta sahada hem topla oynayıp hem savunma yapan oyuncular var. Torreira ve Lemina savunma yönleri yüksek ama özellikle Torreira'nın hücum katkısı önemli. Sara'nın da öyle. Formda iki takım oynayacak, sakin kalmak ve topa sahip olmak önemli. Rakibimizin bize uygulayacağı baskıya göre pozisyon almamız önemli olacak. İyi hücum etmemiz gerekiyor. Beşiktaş da iki kanatta hücum geçişlerinde etkili oluyor. Oyunu kalite belirleyecek. Duran toplar önemli. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak bizim için çok önemli. Bu zorlu trafikte her kazandığımız maç bizi bir sonrakine daha güçlü hazırlıyor."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2030312622218711236?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

LİDER GALATASARAY KAYBEDERSE NE OLACAK?
İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kazanması halinde, zirvedeki puan farkı 1'e inecek.
