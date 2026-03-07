Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi kritiği!

Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında mücadele edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, heyecanlı maça dair sürece değindi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ KRİTİĞİ!

"Zor bir derbi. Galatasaray lider, epey fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız. Takımımızın durumu gayet iyi. El Bilal Toure ve Emirhan Topçu eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur."