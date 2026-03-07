Galatasaray'ın Bernardo Silva transferinde son aşama: Yıldız hücumcudan kritik cevap!

Kategoriler
Galatasaray'da Bernardo Silva transferi netlik kazanıyor. Halihazırda İngiltere'deki kariyerini noktalamayı planlayan Bernardo Silva, Galatasaray ve Juventus'un tekliflerini değerlendirmeye başladı.
Galatasaray'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden olan 31 yaşındaki Bernardo Silva, kariyeri için kritik bir adımın eşiğinde! Esasen ise yetenekli hücumcu, Galatasaray ve Juventus'tan gelen resmi teklifleri değerlendirmek için zaman istedi! Süreçten hareketle Bernardo Silva'nın, yakın zamanda kararını vermesi ve Galatasaray ya da Juventus ile söz kesmesi bekleniyor.
Manchester City ile sözleşmesi birkaç aya sona erecek olan Bernardo Silva, bonservisini elinde bulundurması sebebiyle yeni kulübünden yüksek miktarda imza parası alacak! Ayrıca da Portekizli yıldız, şu an için Suudi Arabistan gibi seçenekleri değerlendirmek istememişti.
Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla uzun zamandır temaslarda bulunduğu Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 38 maça çıkmış ve 2 gol ile 5 asistlik skor üretmişti.