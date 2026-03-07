Başakşehir Göztepe'yi mağlup etti: Süper Lig'de Avrupa yarışı heyecanı!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibinin Ömer Ali Şahiner ve Ivan Brnic ile goller attığı mücadelede, konuk Göztepe ise tek sayısını Alexis Antunes ile buldu. Zorlu karşılaşmada kazanan, 2-1'lik skorla Başakşehir oldu.

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'Yİ YAKALADI

İzmir ekibini yenerek 42 puana ulaşan İstanbul temsilcisi, rakibiyle olan tüm farkı eritti. Ayrıca da Başakşehir, karşılaşmanın ardından 5. sıraya yükseldi ve Göztepe'nin de 6. sıralamaya gerilemesine sebep oldu.