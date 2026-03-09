Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi. Beşiktaş derbisindeki golüyle piyasayı sarsan golcü için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Camianın yakından tanıdığı o isim, 75 milyon Euro'luk transfer operasyonu için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

09.03.2026
09.03.2026
saat ikonu 15:10

Galatasaray’da sergilediği performansla sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı kendine hayran bırakan Victor Osimhen için transfer kazanı kaynamaya başladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi haline gelen maskeli golcü için Fransa’dan gelen son haber, Florya’da soğuk duş etkisine sebep oldu. Üstelik transferin kilit noktasında, Galatasaray camiasının çok yakından tanıdığı o isim var.

DEVLER SIRAYA GİRDİ: ARSENAL, BAYERN, BARCELONA...

Beşiktaş derbisinde attığı kritik golle galibiyeti getiren ve sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 18 gol, 6 asistlik akılalmaz bir istatistik yakalayan Osimhen, Avrupa devlerinin iştahını kabarttı. Arsenal’den Bayern Münih’e, Atletico Madrid’den Barcelona’ya kadar birçok kulüp pusuda beklerken, en somut adım Fransa’dan geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

LUIS ENRIQUE VETO ETMİŞTİ, ŞİMDİ İSE "GELSİN" DEDİ!

Fransız basınından Sport.fr'ın haberine göre; Paris Saint-Germain, Osimhen için resmi girişimlere hazırlanıyor. Haberin en dikkat çekici detayı ise teknik direktör Luis Enrique'nin tavır değişikliği. 1.5 yıl önce Nijeryalı yıldızı veto eden tecrübeli hocanın, yönetime "Osimhen’i alın" raporu verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

TRANSFERİN KİLİDİNİ AÇAN İSİM: LUIS CAMPOS SAHNEDE

Galatasaray taraftarının yakından bildiği, bir dönem sarı-kırmızılı kulübe de danışmanlık yapan dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, bu transferde başrolde. Osimhen'i Lille’e getiren ve oyuncuyla baba-oğul ilişkisi olan Campos, PSG’nin bu transferdeki en büyük kozu olacak. Nijeryalı yıldızın "kendini değerli hissetme" kriterini Campos üzerinden kullanmak isteyen Fransız devi, kesenin ağzını açtı.

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

DURSUN ÖZBEK: "ÇIKIŞ MADDESİ YOK"

Transfer söylentileri ortada dolaşırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yüreklere su serpen bir açıklama yapmıştı. Özbek, Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığını vurgulayarak: "Osimhen, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek. Bugün konuşulan bonservis bedelleri, onun kalitesinin yanında düşük kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 75 milyon Euro olan ve Galatasaray ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki santrforun, sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği şimdiden Avrupa futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

