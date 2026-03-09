Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Dünya devi kesenin ağzını açtı, eski dost devreye girdi!

Galatasaray’da sergilediği performansla sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı kendine hayran bırakan Victor Osimhen için transfer kazanı kaynamaya başladı.

Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi haline gelen maskeli golcü için Fransa’dan gelen son haber, Florya’da soğuk duş etkisine sebep oldu. Üstelik transferin kilit noktasında, Galatasaray camiasının çok yakından tanıdığı o isim var.

DEVLER SIRAYA GİRDİ: ARSENAL, BAYERN, BARCELONA...

Beşiktaş derbisinde attığı kritik golle galibiyeti getiren ve sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 18 gol, 6 asistlik akılalmaz bir istatistik yakalayan Osimhen, Avrupa devlerinin iştahını kabarttı. Arsenal’den Bayern Münih’e, Atletico Madrid’den Barcelona’ya kadar birçok kulüp pusuda beklerken, en somut adım Fransa’dan geldi.

LUIS ENRIQUE VETO ETMİŞTİ, ŞİMDİ İSE "GELSİN" DEDİ!

Fransız basınından Sport.fr'ın haberine göre; Paris Saint-Germain, Osimhen için resmi girişimlere hazırlanıyor. Haberin en dikkat çekici detayı ise teknik direktör Luis Enrique'nin tavır değişikliği. 1.5 yıl önce Nijeryalı yıldızı veto eden tecrübeli hocanın, yönetime "Osimhen’i alın" raporu verdiği iddia edildi.

TRANSFERİN KİLİDİNİ AÇAN İSİM: LUIS CAMPOS SAHNEDE

Galatasaray taraftarının yakından bildiği, bir dönem sarı-kırmızılı kulübe de danışmanlık yapan dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, bu transferde başrolde. Osimhen'i Lille’e getiren ve oyuncuyla baba-oğul ilişkisi olan Campos, PSG’nin bu transferdeki en büyük kozu olacak. Nijeryalı yıldızın "kendini değerli hissetme" kriterini Campos üzerinden kullanmak isteyen Fransız devi, kesenin ağzını açtı.

DURSUN ÖZBEK: "ÇIKIŞ MADDESİ YOK"

Transfer söylentileri ortada dolaşırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yüreklere su serpen bir açıklama yapmıştı. Özbek, Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığını vurgulayarak: "Osimhen, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek. Bugün konuşulan bonservis bedelleri, onun kalitesinin yanında düşük kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 75 milyon Euro olan ve Galatasaray ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki santrforun, sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği şimdiden Avrupa futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.