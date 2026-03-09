Liverpool - Galatasaray maçı öncesi kritik uyarı: İngiliz devi, taraftarları için Ramazan bildirgesi yayınladı!

İngiliz devi Liverpool , yaklaşan Galatasaray müsabakası için Türkiye’ye gidecek olan taraftarlarının seyahat deneyimini kolaylaştırmak amacıyla bir "kültürel farkındalık" bildirisi paylaştı.

Kulüp, taraftarların yerel halkla uyum içinde olması ve herhangi bir aksaklık yaşamaması için özellikle Ramazan ayının getirdiği sosyal dinamiklere dikkat çekti.

SAYGI VE GELENEKLERİN ÖNEMİ

Yayımlanan metinde, Türkiye'de yasal olarak kısıtlayıcı kuralların oldukça az olduğu vurgulanırken, yerel gelenek ve göreneklere saygı göstermenin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

KAMUSAL ALANLARDA YEME-İÇME DÜZENİ

Liverpool yönetimi, taraftarlarını şu sözlerle uyardı: "En önemli yazılı olmayan kural, gündüz saatlerinde kamusal alanlarda yemek yemek veya içecek tüketmenin yerel halk tarafından hoş karşılanmayabileceğidir."

YASAK DEĞİL, ANCAK "ADET" BU YÖNDE

Kulüp, taraftarların herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmayacağının altını çizerek durumu netleştirdi; "Ziyaretçilerin gün içinde dışarıda yemek yemesi veya su içmesi kesinlikle yasak değildir. Ancak dini geleneklere ve oruç tutanlara saygı göstermek adına, kalabalık cadde ve meydanlarda bu aktivitelerden kaçınmak bölgenin adeti olarak kabul edilir."