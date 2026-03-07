Beşiktaş Galatasaray CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Galatasaray ilk 11 (Beşiktaş Galatasaray maçını veren yabancı kanallar)

Beşiktaş Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar, özellikle derbiyi yurtdışında seyretmek isteyen futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş Galatasaray derbi canlı izle ekranı Türkiye’de sadece resmi yayıncı kuruluşta olacak. Dev derbi mücadelesi Almanya başta olmak üzere Azerbaycan, Fransa, İtalya, İngiltere ve diğer birçok ülkeden naklen canlı yayınlanacak. Beşiktaş Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar belli olurken gözler maç saatine çevrildi. Siyah-beyazlılar, rakibinin ön alan presini kırarak hücum hattında etkili olmaya çalışacak. Galatasaray ise savunmasında Davinson, Abdülkerim gibi isimlerle Beşiktaş’ın hücum hattını durdurmak isteyecek. Beşiktaş’ta ise oyunun kilidi kaptan Orkun Kökçü’de olacak. Peki Beşiktaş Galatasaray maçını veren yabancı kanallar hangileri? işte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda bugün (7 Mart) saat 20.00’da ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor. Dev derbi mücadelesi dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’de Beşiktaş - Galatasaray maçını canlı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Beşiktaş Galatasaray derbisinin Türkiye’deki resmi yayıncı kuruluşu beIN Sports olacak. Beşiktaş Galatasaray maçının başlangıç düdüğü saat 20.00’de çalacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Galatasaray maçı sadece televizyon aracılığıyla değil, telefon tablet, bilgisayar ve internet bağlantısı olan araçlarla takip edilebilecek. Beşiktaş Galatasaray mücadelesini canlı izlemek isteyenler TOD TV aracılığıyla canlı olarak izleyebilirler. Yurtiçinde veya yurtdışından derbi heyecanına ortak olmak isteyen futbol tutkunları, TOD TV’den “Taraftar Paketi” alarak derbiyi canlı olarak seyrebilirler.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Beşiktaş Galatasaray derbisi Türkiye’nin yanı sıra özellikle Avrupa’da birçok ülkede naklen yayınlanacak. Beşiktaş Galatasaray maçının yurtdışındaki resmi yayıncı kuruluşları belli oldu. Amerika, Rusya, Arjantin, Fransa, Karadağ, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerden derbi canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Beşiktaş Galatasaray mücadelesi Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev derbinin yurtdışındaki RESMİ yayıncı kuruluşları şu şekilde;

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Avustralya: beIN Sports Connect

Brezilya: Disney+ Premium Brazil

Kanada: beIN SPORTS, en Español beIN Sports, Canada beIN SPORTS CONNECT Canada fuboTV, Canada Fanatiz Canada

Fransa: beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT, Free myCANAL

Macaristan: Sport 1 Hungary Selekt

Makedonya: Arena 5 Premium

Meksika: Disney+ Premium Mexico

Rusya: Sportbox.ru, Матч! Футбол, 3matchtv.ru

Sırbistan: Arena 5 Premium

ABD: Fanatiz beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español fuboTV,beIN SPORTS CONNECT

Portekiz: Sport TV Multi screen Sport TV7

Nijerya: ESPN2 Africa

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen