 Burak Ayaydın

Arne Slot'tan Galatasaray tespiti: "Onlar için baskı olacak"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Genç antrenör, eşleşmeye dair önemli demeçler verdi.

Arne Slot'tan Galatasaray tespiti:
Arne Slot'tan Galatasaray kritikleri geldi. Hollandalı çalıştırıcı, bu sefer Galatasaray'ın da İngiltere'ye geleceğine dikkat çekti.

Arne Slot'tan Galatasaray tespiti: "Onlar için baskı olacak"

ARNE SLOT'TAN GALATASARAY TESPİTİ

"Federico Chiesa dün akşam bizimle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson'un antrenmanın sonlarına doğru bir ağrısı oldu. Bunu kontrol ettik ve oynamaya hazır olmadığına karar verdik. Pazar günü oynayabilir ancak yarın oynayamayacak durumda. Galatasaray'la daha önce oynamıştık. O maçtan sonra daha iyi tanıdık onları. Galatasaray'a ve Okan hocaya büyük bir saygım var. Beşiktaş'a karşı oynadılar yakın zamanda. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandılar. Nasıl mücadeleci olduklarını gösterdiler. Yarın çok çok iyi olmamız lazım ki Liverpool'a avantajlı geri dönelim. Çok yakın bir maçtı ilk oynadığımız. Penaltı da işi değiştiren bir şey oldu. Yarın çok iyi iki takım oynayacak. Galatasaray iyi bir takım. Son 16'ya kaldık artık. Tüm takımlar çok iyi. Bir maç kaybettik Galatasaray'a, bu da durumun ne kadar zorlu olduğunu anlatıyor. Kendi taraftarlarımız önünde Galatasaray'ı ağırlayacağız. Bu da onlar için bir baskı olacak. İyi olan şey şu ki buradaki atmosferi artık deneyimledik. Özellikle ıslıklama, taraftarların ıslıkları o kadar şiddetliydi ki böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Bu oyuncular ve benim için farklı bir deneyimdi."

Sıkça Sorulan Sorular

GRUPTAKİ MAÇTA TEK GOLÜ KİM ATMIŞTI?
Galatasaray 1-0 kazanırken, temsilcimizin zaferi Victor Osimhen ile gelmişti.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
