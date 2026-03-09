Liverpool'un fiziksel dezavantajlı taraftarlarından Galatasaray'ın stadyum politikası için anlamlı açıklama!

Galatasaray ve Liverpool, bu sezon ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında karşılaşmıştı. İstanbul'daki mücadelede bazı sıkıntılar yaşayan Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği, rövanş maçı öncesinde önemli bir açıklama yayınladı.

LIVERPOOL FİZİKSEL DEZAVANTAJLI TARAFTARLAR BİRLİĞİ'NDEN GALATASARAY DUYURUSU

"Bu, Galatasaray'ın yeni inşa ettiği özel amaçlı tekerlekli sandalye platformudur.

Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık ancak Galatasaray bu sorunları gidermek için çalışmakla kalmadı, beklentilerin de ötesine geçti.

Erişilebilirliği geliştirme konusundaki olağanüstü iş birliği için Galatasaray, Liverpool ve UEFA’ya teşekkür ederiz."