Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar
 Burak Ayaydın

Liverpool'un fiziksel dezavantajlı taraftarlarından Galatasaray'ın stadyum politikası için anlamlı açıklama!

Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği, Galatasaray'la ilgili açıklama yayınladı. Esasen ise futbolseverler, Galatasaray'ın stadyumundaki büyük değişimi ön plana çıkardı.

Burak Ayaydın
09.03.2026
09.03.2026
ve , bu sezon ilk olarak 'nin grup aşamasında karşılaşmıştı. İstanbul'daki mücadelede bazı sıkıntılar yaşayan Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği, rövanş maçı öncesinde önemli bir açıklama yayınladı.

LIVERPOOL FİZİKSEL DEZAVANTAJLI TARAFTARLAR BİRLİĞİ'NDEN GALATASARAY DUYURUSU

"Bu, Galatasaray'ın yeni inşa ettiği özel amaçlı tekerlekli sandalye platformudur.

Liverpool'un fiziksel dezavantajlı taraftarlarından Galatasaray'ın stadyum politikası için anlamlı açıklama!

Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık ancak Galatasaray bu sorunları gidermek için çalışmakla kalmadı, beklentilerin de ötesine geçti.

Liverpool'un fiziksel dezavantajlı taraftarlarından Galatasaray'ın stadyum politikası için anlamlı açıklama!

Erişilebilirliği geliştirme konusundaki olağanüstü iş birliği için Galatasaray, Liverpool ve UEFA’ya teşekkür ederiz."

Liverpool'un fiziksel dezavantajlı taraftarlarından Galatasaray'ın stadyum politikası için anlamlı açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesi, salı akşamı oynanacak.
