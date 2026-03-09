Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!

Manchester United'ın eski futbolcularından Patrice Evra, kulübün son durumunu analiz etti. Halihazırda geçici olarak göreve gelen Michael Carrick'in gereksiz eleştirildiğini anlatan Patrice Evra, eski takım arkadaşlarına adeta ültimatom verdi.

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!
Burak Ayaydın
09.03.2026
09.03.2026
Macnhester United'ın eski futbolcuları; uzun yıllar birlikte oynadıkları ve şu anda kırmızı beyazlıları çalıştıran Michael Carrick'i hedef göstermiş, çarpıcı ifadeler kullanmışlardı. An itibarıyla ise aynı dönemde futbol oynayan isimlerden olan Patrice Evra; Paul Scholes ve Gary Neville için farklı detayları öne çıkarırken, dolaylı yoldan Michael Carrick'e destek oldu.

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!

PATRICE EVRA'DAN MANCHESTER UNITED GÜNDEMİNE ELEŞTİRİ!

"Paul Scholes’un Instagram'daki ağır sözlerinin doğru olmamasını umuyorum. Hatta hesabının hacklenmiş olmasını bile tercih ederim. Dürüst olmak gerekirse bu paylaşıma çok da şaşırmadım. O, birlikte oynadığım en sessiz oyunculardan biriydi ama şimdi bakıyorsunuz, sosyal medyada adeta bombalar yağdırıyor.

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!

Bu durum beni endişelendiriyor. Çünkü Manchester United olarak hedefimiz ilk dörtte yer almak. Bu tarz yorumlar ise kulübe zarar veriyor. Televizyon programlarında yorumculuk yapmak da biraz böyle; sürekli negatif konuşmak zorunda kalıyorsunuz.

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!

Bu arkadaşlarım teknik direktörlük de yaptı ama çok kısa sürede kovuldular. Gary Neville’e de şunu söyledim. Televizyonda yorum yapmak kolay. Senden paella istediler ama sen onlara fish and chips (Balık ve patates) götürdün. Yani beklentiyi karşılayamadın.

Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!

Demek istediğim şu: Futbolcu olarak çok büyük başarılar elde ettiniz, buna kimsenin itirazı yok. Ama teknik direktörlük söz konusu olduğunda maalesef aynı başarıyı gösteremediniz. Teknik direktörlük yapıp kovulan insanların, başka teknik direktörlerin kariyerini bitirecek yorumlar yapması doğru değil."

PATRICE EVRA MANU'DA KAÇ YIL OYNAMIŞTI?
Eski futbolcu, yaklaşık 8 yıl Manchester United forması giymişti.
